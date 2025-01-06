Болельщик ЦСКА погиб на фронте в звании командира роты

В бою на Харьковщине погиб известный украинский болельщик
Болельщик одного из украинских клубов погиб на войне с российскими оккупантами. Олег Аксененко успел принять участие в боях на многих горячих участках фронта.
Аксененко защищал Украину от интервентов с самого начала полномасштабного вторжения интервентов, сообщает telegram-канал CSKA Kyiv Supporters.
Олег Аксененко с позывным "Дубок" 4 января 2025 года получил ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. Он принял свой последний бой в Харьковской области.
Что известно об Аксененко
Украинский военнослужащий в молодости был болельщиком столичного футбольного клуба ЦСКА. Он посещал и домашние матчи команды, и ездил на выездные поединки. Он интересовался историей, любил походы, слушал электронную музыку и играл на барабанах. Иногда его можно было встретить проезжающим на скейтборде в центре столицы.
Начало полномасштабного вторжения россиян застало Аксененко в Дании, где он работал по контракту. Украинский патриот расторг соглашение, вернулся домой и в марте 2022 года добровольно присоединился к войскам Территориальной обороны.
Боец из Коростеня Житомирской области дослужился до звания командира роты. Он участвовал в корректировке минометной батареи, работе БПЛА.
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