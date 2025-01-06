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В бою на Харьковщине погиб известный украинский болельщик

6 января 2025 18:09
Станислав Костюк - Редактор
Болельщик ЦСКА погиб на фронте в звании командира роты
Олег Аксененко во время службы в ВСУ. Фото: telegram
Станислав Костюк - Редактор

Болельщик одного из украинских клубов погиб на войне с российскими оккупантами. Олег Аксененко успел принять участие в боях на многих горячих участках фронта.

Аксененко защищал Украину от интервентов с самого начала полномасштабного вторжения интервентов, сообщает telegram-канал CSKA Kyiv Supporters.

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Олег Аксененко с позывным "Дубок" 4 января 2025 года получил ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. Он принял свой последний бой в Харьковской области. 

Олег Аксененко
Олег Аксененко на позиции. Фото: telegram 

Что известно об Аксененко

Украинский военнослужащий в молодости был болельщиком столичного футбольного клуба ЦСКА. Он посещал и домашние матчи команды, и ездил на выездные поединки. Он интересовался историей, любил походы, слушал электронную музыку и играл на барабанах. Иногда его можно было встретить проезжающим на скейтборде в центре столицы. 

Олег Аксененко
Олег Аксененко (нижний ряд) в футболке ЦСКА. Фото: Telegram

Начало полномасштабного вторжения россиян застало Аксененко в Дании, где он работал по контракту. Украинский патриот расторг соглашение, вернулся домой и в марте 2022 года добровольно присоединился к войскам Территориальной обороны. 

Боец из Коростеня Житомирской области дослужился до звания командира роты. Он участвовал в корректировке минометной батареи, работе БПЛА. 

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ВСУ спорт футбол Харьковская область болельщики война в Украине

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