Вболівальник ЦСКА загинув на фронті у званні командира роти

Олег Аксьоненко під час служби в ЗСУ. Фото: telegram

Вболівальник одного з українських клубів загинув на війні з російськими окупантами. Олег Аксьоненко встиг узяти участь у боях на багатьох гарячих ділянках фронту.

Аксьоненко захищав Україну від інтервентів від самого початку повномасштабного вторгнення інтервентів, повідомляє telegram-канал CSKA Kyiv Supporters.

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Олег Аксьоненко на позиції. Фото: telegram

Що відомо про Аксьоненка

Український військовослужбовець у молодості був уболівальником столичного футбольного клубу ЦСКА. Він відвідував і домашні матчі команди, і їздив на виїзні поєдинки. Він цікавився історією, любив походи, слухав електронну музику і грав на барабанах. Іноді його можна було зустріти проїжджаючим на скейтборді в центрі столиці.

Олег Аксьоненко (нижній ряд) у футболці ЦСКА. Фото: Telegram

Початок повномасштабного вторгнення росіян застав Аксьоненка в Данії, де він працював за контрактом. Український патріот розірвав угоду, повернувся додому і в березні 2022 року добровільно приєднався до військ Територіальної оборони.

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