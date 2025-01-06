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У бою на Харківщині загинув відомий український уболівальник

6 січня 2025 18:09
Станіслав Костюк - Редактор
Вболівальник ЦСКА загинув на фронті у званні командира роти
Олег Аксьоненко під час служби в ЗСУ. Фото: telegram
Станіслав Костюк - Редактор

Вболівальник одного з українських клубів загинув на війні з російськими окупантами. Олег Аксьоненко встиг узяти участь у боях на багатьох гарячих ділянках фронту.

Аксьоненко захищав Україну від інтервентів від самого початку повномасштабного вторгнення інтервентів, повідомляє telegram-канал CSKA Kyiv Supporters.

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Олег Аксьоненко
Олег Аксьоненко на позиції. Фото: telegram 

Що відомо про Аксьоненка

Український військовослужбовець у молодості був уболівальником столичного футбольного клубу ЦСКА. Він відвідував і домашні матчі команди, і їздив на виїзні поєдинки. Він цікавився історією, любив походи, слухав електронну музику і грав на барабанах. Іноді його можна було зустріти проїжджаючим на скейтборді в центрі столиці.

Олег Аксьоненко
Олег Аксьоненко (нижній ряд) у футболці ЦСКА. Фото: Telegram

Початок повномасштабного вторгнення росіян застав Аксьоненка в Данії, де він працював за контрактом. Український патріот розірвав угоду, повернувся додому і в березні 2022 року добровільно приєднався до військ Територіальної оборони.

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ЗСУ спорт футбол Харківська область вболівальники війна в Україні

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19:01 Зеленський пояснив важливість гарантій безпеки від США

18:57 До Молдови через хабар — на Одещині затримали організатора

18:57 Фактична та об’ємна вага — як впливає на доставку Новою поштою

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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