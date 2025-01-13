Беринчик рассказал, когда состоится бой с Ломаченко

Василий Ломаченко во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко еще не объявил о своих дальнейших планах. Известный спортсмен может продолжить карьеру после медицинского обследования.

Существует вероятность, что следующим соперником Ломаченко станет украинец, сообщает YouTube-канал "Студия бокса Виктора Ялымова".

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Василий Ломаченко еще не согласился на защиту пояса по версии IBF. Если украинец захочет претендовать на этот титул, ему придется сразиться с россиянином Зауром Абдулаевым. Но есть вероятность, что известный боксер захочет провести поединок с другим чемпионом.

Василий Ломаченко в ринге. Фото: instagram

Кто станет соперником Ломаченко

Чемпион WBO в легком весе Денис Беринчик прокомментировал возможность проведения боя со своим соотечественником. В последнее время все чаще появляется информация о том, что два известных боксера могут встретиться на ринге.

Украинский боксер Денис Беринчик. Фото: instagram.com/berinchyk/

Беринчик не стал исключать возможность проведения боя с Ломаченко. Денис заявил, что готов к такому противостоянию за солидную сумму призовых. Речь не идет о бое за титул. К тому же, Беринчик пока не верит, что кто-то предложит большие деньги за его поединок с Ломаченко.

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