Берінчик розповів, коли відбудеться бій із Ломаченком

Василь Ломаченко під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко ще не оголосив про свої подальші плани. Відомий спортсмен може продовжити кар'єру після медичного обстеження.

Існує ймовірність, що наступним суперником Ломаченка стане українець, повідомляє YouTube-канал "Студія боксу Віктора Ялимова".

Читайте також:

Василь Ломаченко ще не погодився на захист пояса за версією IBF. Якщо українець захоче претендувати на цей титул, йому доведеться битися з росіянином Зауром Абдулаєвим. Але є ймовірність, що відомий боксер захоче провести поєдинок з іншим чемпіоном.

Василь Ломаченко в рингу. Фото: instagram

Хто стане суперником Ломаченка

Чемпіон WBO в легкій вазі Денис Берінчик прокоментував можливість проведення бою зі своїм співвітчизником. Останнім часом дедалі частіше з'являється інформація про те, що два відомі боксери можуть зустрітися на рингу.

Український боксер Денис Берінчик. Фото: instagram.com/berinchyk/

Беринчик не став виключати можливість проведення бою з Ломаченком. Денис заявив, що готовий до такого протистояння за солідну суму призових. Не йдеться про бій за титул. До того ж Берінчик поки не вірить, що хтось запропонує великі гроші за його поєдинок із Ломаченком.

Нагадаємо, з'явився солідний претендент на ще одного воротаря київського "Динамо".

Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс оцінив шанси команди Олександра Шовковського в боротьбі за чемпіонський титул.

В "Олександрії" знайшли заміну Івану Калюжному, який готується до переходу в іншу команду.

Новачок "Металіста 1925" не зможе виступати за харківську команду через пункт у контракті.

З'явилися актуальні фотографії відомого стадіону "Шахтар" у Донецьку.