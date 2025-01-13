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Ломаченко може провести бій із відомим українським боксером

13 січня 2025 14:31
Олексій Паламарчук - Редактор
Берінчик розповів, коли відбудеться бій із Ломаченком
Василь Ломаченко під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube
Олексій Паламарчук - Редактор

Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко ще не оголосив про свої подальші плани. Відомий спортсмен може продовжити кар'єру після медичного обстеження.

Існує ймовірність, що наступним суперником Ломаченка стане українець, повідомляє YouTube-канал "Студія боксу Віктора Ялимова". 

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Василь Ломаченко ще не погодився на захист пояса за версією IBF. Якщо українець захоче претендувати на цей титул, йому доведеться битися з росіянином Зауром Абдулаєвим. Але є ймовірність, що відомий боксер захоче провести поєдинок з іншим чемпіоном.

Василь Ломаченко
Василь Ломаченко в рингу. Фото: instagram

Хто стане суперником Ломаченка 

Чемпіон WBO в легкій вазі Денис Берінчик прокоментував можливість проведення бою зі своїм співвітчизником. Останнім часом дедалі частіше з'являється інформація про те, що два відомі боксери можуть зустрітися на рингу.

Денис Беринчик
Український боксер Денис Берінчик. Фото: instagram.com/berinchyk/

Беринчик не став виключати можливість проведення бою з Ломаченком. Денис заявив, що готовий до такого протистояння за солідну суму призових. Не йдеться про бій за титул. До того ж Берінчик поки не вірить, що хтось запропонує великі гроші за його поєдинок із Ломаченком.

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спорт бокс Василь Ломаченко Денис Берінчик українські боксери

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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