Арсенал виставив на трансфер Зінченка і чекає пропозицій щодо гравця

Олександр і Влада Зінченки. Фото: instagram.com/zinchenko/

Відомий англійський скаут Мік Браун упевнений, що найближчим часом "Арсенал" продасть Олександра Зінченка. Головний тренер "канонірів" Мікель Артета більше не розраховує на захисника збірної України.

Зінченко перестав підходити лондонцям під нову ігрову концепцію, повідомляє Football Insider.

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"Арсенал" чекає пропозицій щодо своїх гравців Олександра Зінченка та Габріеля Жезуша. Обидва гравці після переходу з "Манчестер Сіті" стали лідерами "канонірів" у своєму першому сезоні в Лондоні, проте тепер Мікель Артета не розраховує на цих гравців.

Олександр Зінченко у складі збірної України. Фото: instagram.com/zinchenko/

Чому "Арсенал" хоче продати Зінченка

Існує кілька факторів, які призвели до зміни статусу гравця в лондонській команді. Тренерський штаб "канонірів" не влаштовує те, що Зінченко нестабільний і схильний до травм. Захисник грамотно підключається до атак, але не завжди встигає відпрацювати в обороні.

Підтвердженням слів англійського футбольного скаута є перехід до "Арсеналу" Юррієна Тімбера та Ріккардо Калафьорі. Мікель Артета продовжує шукати ідеальне поєднання футболістів стартового складу, але Олександр Зінченко в найкращому для українця випадку залишиться гравцем ротації "канонірів".

"Арсенал" готовий розглянути будь-яку пропозицію щодо українського захисника. А от продати Габі Жезуша найближчим часом не вдасться, оскільки бразилець отримав травму. У нього підозрюють розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна.

У сезоні 2024/2025 Зінченко провів у "Арсеналі" 11 матчів і не відзначився результативними діями.

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