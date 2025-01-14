Арсенал выставил на трансфер Зинченко и ждет предложений по игроку

Александр и Влада Зинченко. Фото: instagram.com/zinchenko/

Известный английский скаут Мик Браун уверен, что в ближайшее время "Арсенал" продаст Александра Зинченко. Главный тренер "канониров" Микель Артета больше не рассчитывает на защитника сборной Украины.

Зинченко перестал подходить лондонцам под новую игровую концепцию, сообщает Football Insider.

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"Арсенал" ждет предложений по своим игрокам Александру Зинченко и Габриэлю Жезушу. Оба игрока после перехода из "Манчестер Сити" стали лидерами "канониров" в своем первом сезоне в Лондоне, однако теперь Микель Артета не рассчитывает на этих игроков.

Александр Зинченко в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/zinchenko/

Почему "Арсенал" хочет продать Зинченко

Существует несколько факторов, которые привели к смене статуса игрока в лондонской команде. Тренерский штаб "канониров" не устраивает то, что Зинченко нестабилен и подвержен травмам. Защитник грамотно подключается к атакам, но не всегда успевает отработать в обороне.

Подтверждением слов английского футбольного скаута является переход в "Арсенал" Юрриена Тимбера и Риккардо Калафьори. Микель Артета продолжает искать идеальное сочетание футболистов стартового состава, но Александр Зинченко в лучшем для украинца случае останется игроком ротации "канониров".

"Арсенал" готов рассмотреть любое предложение по украинскому защитнику. А вот продать Габи Жезуша в ближайшее время не удастся, поскольку бразилец получил травму. У него подозревают разрів передней крестообразной связки колена.

В сезоне 2024/2025 Зинченко провел в "Арсенале" 11 матчей и не отметился результативными действиями.

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