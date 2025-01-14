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Арсенал готовит трансфер Зинченко — скаут назвал причину

14 января 2025 12:05
Станислав Костюк - Редактор
Арсенал выставил на трансфер Зинченко и ждет предложений по игроку
Александр и Влада Зинченко. Фото: instagram.com/zinchenko/
Станислав Костюк - Редактор

Известный английский скаут Мик Браун уверен, что в ближайшее время "Арсенал" продаст Александра Зинченко. Главный тренер "канониров" Микель Артета больше не рассчитывает на защитника сборной Украины

Зинченко перестал подходить лондонцам под новую игровую концепцию, сообщает Football Insider

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"Арсенал" ждет предложений по своим игрокам Александру Зинченко и Габриэлю Жезушу. Оба игрока после перехода из "Манчестер Сити" стали лидерами "канониров" в своем первом сезоне в Лондоне, однако теперь Микель Артета не рассчитывает на этих игроков. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/zinchenko/

Почему "Арсенал" хочет продать Зинченко 

Существует несколько факторов, которые привели к смене статуса игрока в лондонской команде. Тренерский штаб "канониров" не устраивает то, что Зинченко нестабилен и подвержен травмам. Защитник грамотно подключается к атакам, но не всегда успевает отработать в обороне. 

Подтверждением слов английского футбольного скаута является переход в "Арсенал" Юрриена Тимбера и Риккардо Калафьори. Микель Артета продолжает искать идеальное сочетание футболистов стартового состава, но Александр Зинченко в лучшем для украинца случае останется игроком ротации "канониров". 

"Арсенал" готов рассмотреть любое предложение по украинскому защитнику. А вот продать Габи Жезуша в ближайшее время не удастся, поскольку бразилец получил травму. У него подозревают разрів передней крестообразной связки колена. 

В сезоне 2024/2025 Зинченко провел в "Арсенале" 11 матчей и не отметился результативными действиями. 

Напомним, форвард сборной Украины Артем Довбик оказался в сфере интересов известного итальянского клуба. 

Владимир Бражко готовится к трансферу из "Динамо", в Киеве уже нашли замену молодому полузащитнику.  

Президент одного из украинских футбольных клубов погиб на одном из горячих участков фронта. 

спорт футбол Александр Зинченко Футбол трансферы Арсенал

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