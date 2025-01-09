Малиновський повернувся до тренувань після важкої травми — деталі

Вісенте Гомес та Сергій Ребров під час тренування. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Збірна України з футболу отримала довгоочікувані хороші новини. Один із важливих футболістів нарешті повернувся до тренувань.

Гравець італійського "Дженоа" Руслан Малиновський опублікував у Instagram фото, на яких він вже тренується з м'ячем, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Малиновський та "Дженоа"

Руслан Малиновський перейшов до італійського "Дженоа" у серпні 2023 року.

Цього сезону він встиг відіграти за свій клуб шість поєдинків, у яких забив один м'яч.

Травму гомілкостопу він отримав у поєдинку 5 туру Серії А, тоді "Дженоа" грала проти "Венеції".

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