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Збірна України отримала несподіване підсилення з Італії

9 січня 2025 17:33
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Малиновський повернувся до тренувань після важкої травми — деталі
Вісенте Гомес та Сергій Ребров під час тренування. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Збірна України з футболу отримала довгоочікувані хороші новини. Один із важливих футболістів нарешті повернувся до тренувань.

Гравець італійського "Дженоа" Руслан Малиновський опублікував у Instagram фото, на яких він вже тренується з м'ячем, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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Малиновський та "Дженоа"

Руслан Малиновський перейшов до італійського "Дженоа" у серпні 2023 року. 

Цього сезону він встиг відіграти за свій клуб шість поєдинків, у яких забив один м'яч. 

Травму гомілкостопу він отримав у поєдинку 5 туру Серії А, тоді "Дженоа" грала проти "Венеції". 

Нагадаємо, полтавська "Ворскла" може підписати найкращого бомбардира УПЛ. 

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спорт футбол Збірна України з футболу Руслан Маліновський травма

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18:35 НАТО і закупівля зброї — деталі зустрічі Зеленського та Рютте

18:28 У Запоріжжі кількість постраждалих від обстрілу зросла до 120

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:21 Зеленський закликав посилити тиск санкцій на енергетику Росії

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