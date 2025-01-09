Малиновский вернулся к тренировкам после тяжелой травмы — детали

Висенте Гомес и Сергей Ребров во время тренировки. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Сборная Украины по футболу получила долгожданные хорошие новости. Один из важных футболистов наконец-то вернулся к тренировкам.

Игрок итальянского "Дженоа" Руслан Малиновский опубликовал в Instagram фото, на которых он уже тренируется с мячом, сообщает портал Новини.LIVE.

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Малиновский и "Дженоа"

Руслан Малиновский перешел в итальянский "Дженоа" в августе 2023 года.

В этом сезоне он успел отыграть за свой клуб шесть поединков, в которых забил один мяч.

Травму голеностопа он получил в поединке 5 тура Серии А, тогда "Дженоа" играла против "Венеции".

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