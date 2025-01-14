В УАФ определились с новым кандидатом в тренеры сборной Украины

Владимир Езерский и Мирон Маркевич. Фото: Кравс Евгений / УНИАН

В Украине скоро могут назначить новых наставников в юношеских и юниорских сборных по футболу. По крайней мере, имена кандидатов уже известны.

Украинская ассоциация футбола определилась со списком тех, кто в ближайшее время может получить назначения в несколько сборных разного возраста, сообщает инсайдер Игорь Бурбас.

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Речь идет о сборных Украины U-15, U-16 и U-17. Среди кандидатов есть известные имена.

Инсайд Бурбаса об УАФ и сборных. Фото: скриншот BurBuzz

Кто может возглавить сборные Украины

По данным Бурбаса, УАФ остановилась на кандидатурах Геннадия Щекотилина, Ильи Галюзы и Владимира Езерского.

Ранее была также рассмотрена кандидатура Николая Цымбала, но от нее отказались.

Владимир Езерский уже имеет опыт работы в сборных разных уровней.

Щекотилин и Галюза — это выходцы из "Днепра-1", они работали в системе клуба. Щекотилин впоследствии стал ассистентом Виталия Пономарева во львовском "Рухе".

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