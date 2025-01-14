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Чим зараз займається олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва

14 січня 2025 19:11
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Олімпійська чемпіонка Подкопаєва — який зараз має вигляд і чим займається гімнастка
Українська олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва. фото: instagram.com/podkopayeva_official
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Легендарна українська спортсменка Лілія Подкопаєва влітку минулого року відзначала 46-річчя. Зараз вона не живе в Україні, але не втрачає зв'язку з батьківщиною. 

Портал Новини.LIVE вирішив розібратись, чим зараз займається та як виглядає олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики. 

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Певний час Лілія Подкопаєва мовчала у соцмережах. Вона пояснювала в інтерв'ю для OBOZ.UA це тим, що вважала неетичним публікувати дописи про своє особисте життя після початку повномасштабного вторгнення РФ. Трохи пізніше її Instagram все ж "ожив". Але давайте для початку про її досягнення. 

Лілія Подкопаєва та Олександр Усик
Лілія Подкопаєва та Олександр Усик. Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва та її досягнення у спорті 

Українка залишила помітний слід у світовій спортивній гімнастиці. Володарка Кубка Європи у 1995 році. Абсолютна чемпіонка світу у 1995 році. Чемпіонка Європи у 1996 році. Олімпійська чемпіонка Ігор в Атланті  у 1996 році.

У 1997 році вона взяла участь у першому командному чемпіонаті Європи. Тоді збірна України виборола бронзу. 

Лілія Подкопаєва завершила кар'єру у тому ж 1997 році. Вона має іменні елементи в опорному стрибку та вільних вправах. 

Після спортивної кар'єри вона зайнялася активною громадською діяльністю. 

Лілія Подкопаєва на концерті
Лілія Подкопаєва та "Культурний десант". Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Де живе та чим займається Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва разом із чоловіком Ігорем Дубінським зараз проживає в США. Як уточнюють ЗМІ, вона виховує трьох дітей — сина Вадима та доньок Кароліну та Евеліну.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Подкопаєва активно підтримує батьківщину. Зокрема, працює з іноземною аудиторією, надсилає гуманітарну допомогу в Україну та інколи сама їздить до різних українських міст.

Судячи з її Instagram, тільки за останній час вона взяла активну участь у зборі коштів на відкриття сенсорної кімнати у Київській обласній дитячій лікарні у Боярці, долучилася до анонсу благодійного заходу в Атланті, кошти з якого підуть на допомогу дітям, а також була гостею Саміту перших леді та джентльменів в Києві. 

Лілія Подкопаєва в Парижі
Лілія Подкопаєва в Парижі. Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Нагадаємо, УАФ визначила кандидатури нових тренерів для юнацьких збірних України. 

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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21:38 Зеленський прокоментував заяви бійців ПС про переведення в піхоту

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