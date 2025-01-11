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Клочкова знову мовчить — що сталося

11 січня 2025 18:31
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Українська рекордсменка Яна Клочкова — де вона зараз і чому мовчить про війну
Колишня українська плавчиня Яна Клочкова. Фото: instagram.com/yana_klochkova_fan
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Багато років її ім'я звучало як символ спортивної слави України, але зараз про неї майже не згадують. За останніми даними, вона виїхала з України і зникла з публічного життя.

Українська плавчиня Яна Клочкова довгий час була найтитулованішою спортсменкою країни в олімпійській історії, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Де зараз знаменита українська спортсменка? Чому вона мовчить і що взагалі відомо? Чим вона запам'яталась в спортивній історії України? Почнемо з останнього.

Українська плавчиня Яна Клочкова з медаллю
Українська плавчиня Яна Клочкова. Фото: instagram.com/yana_klochkova_fan

Клочкова та її рекорди

За свою спортивну кар'єру Яна Клочкова здобула чотири золота та одне срібло на Олімпіадах. 

На її рахунку також 14 медалей на чемпіонатах світу та 28 медалей на чемпіонатах Європи. 

Клочкова встановила 50 національних рекордів і заслужено увійшла до когорти найвидатніших спортсменок в історії незалежної України. 

Її спортивна кар'єра була офіційно завершена у січні 2008 року.

Клочкова та політика

Яна Клочкова після завершення спортивної кар'єри деякий час керувала київським відділенням Національного олімпійського комітету. 

До того вона навіть була депутатом. У 2006 році її обрали до Харківської міської ради.

Українська плавчиня Яна Клочкова на фотосесії
Українська плавчиня Яна Клочкова. Фото: instagram.com/yana_klochkova_fan

Куди пропала Клочкова

"Не знаючи деталей, не готовий засуджувати такі переїзди. Можливо, для цього були підстави. У мене є знайомий, він поїхав до півострова, бо батько хворий, не може сам себе обслуговувати. Він у Криму зараз, їздить з українським прапором на українських номерах. Має багато проблем там через це", — говорив про Клочкову в інтерв'ю "Чемпіону" очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний. 

Так він прокоментував інформацію про те, що Яна Клочкова з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну виїхала до окупованого росіянами Криму. 

Там, за даними ЗМІ, вона мешкає з сином та батьками. І жодного разу не давала коментарів щодо війни. 

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спорт Яна Клочкова плавання спортсмени Олімпійські легенди України

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