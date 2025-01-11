Украинская рекордсменка Яна Клочкова — где она сейчас и почему молчит о войне

Клочкова снова молчит — что произошло
Много лет ее имя звучало как символ спортивной славы Украины, но сейчас о ней почти не вспоминают. По последним данным, она выехала из Украины и исчезла из публичной жизни.
Украинская пловчиха Яна Клочкова долгое время была самой титулованной спортсменкой страны в олимпийской истории, сообщает портал Новини.LIVE.
Прошлым летом ее достижение превзошла фехтовальщица Ольга Харлан. На это сама Клочкова никак не отреагировала.
Где сейчас знаменитая украинская спортсменка? Почему она молчит и что вообще известно? Чем она запомнилась в спортивной истории Украины? Начнем с последнего.
Клочкова и ее рекорды
За свою спортивную карьеру Яна Клочкова завоевала четыре золота и одно серебро на Олимпиадах.
На ее счету также 14 медалей на чемпионатах мира и 28 медалей на чемпионатах Европы.
Клочкова установила 50 национальных рекордов и заслуженно вошла в когорту величайших спортсменок в истории независимой Украины.
Ее спортивная карьера была официально завершена в январе 2008 года.
Клочкова и политика
Яна Клочкова после завершения спортивной карьеры некоторое время руководила киевским отделением Национального олимпийского комитета.
До того она даже была депутатом. В 2006 году ее избрали в Харьковский городской совет.
Куда пропала Клочкова
"Не зная деталей, не готов осуждать такие переезды. Возможно, для этого были основания. У меня есть знакомый, он уехал на полуостров, потому что отец болен, не может сам себя обслуживать. Он в Крыму сейчас, ездит с украинским флагом на украинских номерах. Имеет много проблем там из-за этого", — говорил о Клочковой в интервью "Чемпиону" глава Минмолодежспорта Матвей Бедный.
Так он прокомментировал информацию о том, что Яна Клочкова с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину выехала в оккупированный россиянами Крым.
Там, по данным СМИ, она живет с сыном и родителями. И ни разу не давала комментариев относительно войны.
Напомним, украинская звезда ММА вернулась на октагон.
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед поделилась с подписчиками новыми фото по тренировкам.
Клуб Виталия Миколенко нашел нового главного тренера.
Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин уже скоро перейдет в другой клуб.
Читайте Новини.LIVE!