Украинская рекордсменка Яна Клочкова — где она сейчас и почему молчит о войне

Бывшая украинская пловчиха Яна Клочкова. Фото: instagram.com/yana_klochkova_fan

Много лет ее имя звучало как символ спортивной славы Украины, но сейчас о ней почти не вспоминают. По последним данным, она выехала из Украины и исчезла из публичной жизни.

Украинская пловчиха Яна Клочкова долгое время была самой титулованной спортсменкой страны в олимпийской истории, сообщает портал Новини.LIVE.

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Где сейчас знаменитая украинская спортсменка? Почему она молчит и что вообще известно? Чем она запомнилась в спортивной истории Украины? Начнем с последнего.

Украинская пловчиха Яна Клочкова. Фото: instagram.com/yana_klochkova_fan

Клочкова и ее рекорды

За свою спортивную карьеру Яна Клочкова завоевала четыре золота и одно серебро на Олимпиадах.

На ее счету также 14 медалей на чемпионатах мира и 28 медалей на чемпионатах Европы.

Клочкова установила 50 национальных рекордов и заслуженно вошла в когорту величайших спортсменок в истории независимой Украины.

Ее спортивная карьера была официально завершена в январе 2008 года.

Клочкова и политика

Яна Клочкова после завершения спортивной карьеры некоторое время руководила киевским отделением Национального олимпийского комитета.

До того она даже была депутатом. В 2006 году ее избрали в Харьковский городской совет.

Украинская пловчиха Яна Клочкова. Фото: instagram.com/yana_klochkova_fan

Куда пропала Клочкова

"Не зная деталей, не готов осуждать такие переезды. Возможно, для этого были основания. У меня есть знакомый, он уехал на полуостров, потому что отец болен, не может сам себя обслуживать. Он в Крыму сейчас, ездит с украинским флагом на украинских номерах. Имеет много проблем там из-за этого", — говорил о Клочковой в интервью "Чемпиону" глава Минмолодежспорта Матвей Бедный.

Так он прокомментировал информацию о том, что Яна Клочкова с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину выехала в оккупированный россиянами Крым.

Там, по данным СМИ, она живет с сыном и родителями. И ни разу не давала комментариев относительно войны.

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