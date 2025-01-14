Олимпийская чемпионка Подкопаева — как сейчас выглядит и чем занимается гимнастка

Украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева. Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Легендарная украинская спортсменка Лилия Подкопаева летом прошлого года отмечала 46-летие. Сейчас она не живет в Украине, но не теряет связи с родиной.

Портал Новини.LIVE решил разобраться, чем сейчас занимается и как выглядит олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике.

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Некоторое время Лилия Подкопаева молчала в соцсетях. Она объясняла в интервью для OBOZ.UA это тем, что считала неэтичным публиковать сообщения о своей личной жизни после начала полномасштабного вторжения РФ. Чуть позже ее Instagram все же "ожил". Но давайте для начала о ее достижениях.

Лилия Подкопаева и Александр Усик. Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Лилия Подкопаева и ее достижения в спорте

Украинка оставила заметный след в мировой спортивной гимнастике. Обладательница Кубка Европы в 1995 году. Абсолютная чемпионка мира в 1995 году. Чемпионка Европы в 1996 году. Олимпийская чемпионка Игр в Атланте в 1996 году.

В 1997 году она приняла участие в первом командном чемпионате Европы. Тогда сборная Украины завоевала бронзу.

Лилия Подкопаева завершила карьеру в том же 1997 году. У нее есть именные элементы в опорном прыжке и вольных упражнениях.

После спортивной карьеры она занялась активной общественной деятельностью.

Лилия Подкопаева и "Культурный десант". Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Где живет и чем занимается Лилия Подкопаева

Лилия Подкопаева вместе с мужем Игорем Дубинским сейчас проживает в США. Как уточняют СМИ, она воспитывает троих детей — сына Вадима и дочерей Каролину и Эвелину.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Подкопаева активно поддерживает родину. В частности, работает с иностранной аудиторией, отправляет гуманитарную помощь в Украину и иногда сама ездит в разные украинские города.

Судя по ее Instagram, только за последнее время она приняла активное участие в сборе средств на открытие сенсорной комнаты в Киевской областной детской больнице в Боярке, присоединилась к анонсу благотворительного мероприятия в Атланте, средства с которого пойдут на помощь детям, а также была гостьей Саммита первых леди и джентльменов в Киеве.

Лилия Подкопаева в Париже. Фото: instagram.com/podkopayeva_official

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