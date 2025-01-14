Четверо игроков Ингульца хотят расторгнуть контракты из-за задолженности

Александр Поворознюк. Фото: скриншот

Четыре игрока "Ингульца", которых ранее перевели в дубль, хотят покинуть команду. Сейчас они добиваются расторжения контрактов.

Об этом сообщил Телеграм-канал ТаТоТаке.

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Игроки хотят покинуть клуб Поворознюка

По информации источника, Юрий Козыренко, Александр Козак, Максим Мельничук и Сергей Петько начали работать с УАФ над односторонним расторжением контрактов.

Четыре футболиста подали документы на расторжение контракта в Палату по разрешению споров УАФ и в УПЛ. Они сообщили контролирующим органам, что их отстранили от тренировок с основой и перевели в команду U-19.

При этом игроки уведомили УАФ и УПЛ о задолженности со стороны клуба по выплатам.

Из-за отсутствия реакции от "Ингульца" игроки хотят получить разрешение, чтобы расторгнуть контракты в одностороннем порядке.

"Учитывая отсутствие какой-либо реакции "Ингульца", в последнем письме футболисты, согласно регламентным нормам, заявили о своем праве расторгнуть личные контракты с клубом в одностороннем порядке", — говорится в сообщении.

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