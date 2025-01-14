Ярослава Магучих спросила у фолловеров, нужно ли ей стать моделью

Магучих вместо спорта может сконцентрироваться на блогерстве
После завершения летнего сезона в легкой атлетике олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Ярослава Магучих взяла длительный отпуск. За время без спорта спортсменка активно появляется в соцсетях.
В своей последней публикации в Instagram Магучих вообще попросила у фолловеров совет о том, нужен ли им спортивный контент.
Магучих станет блогером
Украинка в социальной сети опубликовала фото в эпатажном образе. Для Магучих в текущее межсезонье это уже не первый необычный образ, который она использовала в фотосессии.
Под фото Ярослава спросила фолловеров, нужен ли им обучающий спортивный контент, или публикации, где она будет в роли модели.
"Мода или обучающий контент? Что предпочитаете? Пишите в комментариях", — написала Магучих.
Отметим, что пока не известно, буде тли Магучих участвовать в зимнем сезоне или будет целенаправленно готовиться к стадионным турнирам под открытым небом, которые стартуют весной.
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