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Магучіх замість спорту може сконцентруватися на блогерстві

14 січня 2025 16:06
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Ярослава Магучіх запитала у фоловерів, чи потрібно їй стати моделлю
Ярослава Магучіх у відпустці. Фото: instagram.com/rosya_dp
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Після завершення літнього сезону в легкій атлетиці олімпійська чемпіонка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх взяла тривалу відпустку. За час без спорту спортсменка активно з'являється в соцмережах.

У своїй останній публікації в Instagram Магучіх взагалі попросила у фоловерів пораду про те, чи потрібен їм спортивний контент.

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Магучіх стане блогером

Українка в соціальній мережі опублікувала фото в епатажному образі. Для Магучіх у поточне міжсезоння це вже не перший незвичний образ, який вона використала у фотосесії.

Під фото Ярослава запитала фоловерів, чи потрібен їм навчальний спортивний контент, чи публікації, де вона буде в ролі моделі.

"Мода чи навчальний контент? Чому віддаєте перевагу? Пишіть у коментарях", — написала Магучіх.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх у незвичайному образі. Фото: instagram.com/rosya_dp

Зазначимо, що поки що невідомо, чи братиме Магучіх участь у зимовому сезоні, чи цілеспрямовано готуватиметься до стадіонних турнірів просто неба, що стартують навесні.

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спорт Ярослава Магучіх Легка атлетика стрибки у висоту Збірна України з легкої атлетики

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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18:11 Зеленський повідомив, що допити полонених бійців КНДР тривають

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