Продаж Трубіна — Бенфіка назвала нову вартість воротаря

На Трубіна претендують два клуби — що вирішила Бенфіка
Португальська "Бенфіка" отримає кілька пропозицій про трансфери своїх гравців. Однією з них стане голкіпер збірної України Анатолій Трубін.
Молодим воротарем цікавляться представники двох європейських чемпіонатів, повідомляє A Bola.
Успішний виступ "Бенфіки" у сезоні 2024/2025 призвів до того, що топклуби знову зацікавилися футболістами португальського клубу. Анатолій Трубін може змінити команду вже в липні цього року, якщо "орли" отримають вигідну пропозицію щодо українця. Відомо, що на голкіпера претендують амбітні клуби.
Які команди претендують на Трубіна
Португальські журналісти вже неодноразово писали про інтерес до українця з боку мюнхенської "Баварії". Німецький клуб шукає заміну Мануелю Ноєру, який скоро завершить кар'єру. "Баварії" необхідний футболіст, який на довгі роки зуміє розв'язати воротарську проблему.
Також у послугах Трубіна зацікавлений англійський "Манчестер Юнайтед". При цьому "червоні дияволи" не поспішають оформляти запит трансферу українського гравця через невизначеність з приводу майбутнього англійського клубу.
У "Бенфіці" впевнені, що пропозиції щодо Трубіна будуть. Якщо одна з них влаштує керівництво клубу, воротаря продадуть. Португальці хочуть отримати за гравця щонайменше 45 млн євро, оскільки 40% від трансферу "орли" повинні будуть заплатити донецькому "Шахтарю".
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