Продаж Трубіна — Бенфіка назвала нову вартість воротаря

Анатолій Трубін із Кубком португальської ліги. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Португальська "Бенфіка" отримає кілька пропозицій про трансфери своїх гравців. Однією з них стане голкіпер збірної України Анатолій Трубін.

Молодим воротарем цікавляться представники двох європейських чемпіонатів, повідомляє A Bola.

Читайте також:

Успішний виступ "Бенфіки" у сезоні 2024/2025 призвів до того, що топклуби знову зацікавилися футболістами португальського клубу. Анатолій Трубін може змінити команду вже в липні цього року, якщо "орли" отримають вигідну пропозицію щодо українця. Відомо, що на голкіпера претендують амбітні клуби.

Анатолій Трубін у грі. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Які команди претендують на Трубіна

Португальські журналісти вже неодноразово писали про інтерес до українця з боку мюнхенської "Баварії". Німецький клуб шукає заміну Мануелю Ноєру, який скоро завершить кар'єру. "Баварії" необхідний футболіст, який на довгі роки зуміє розв'язати воротарську проблему.

Також у послугах Трубіна зацікавлений англійський "Манчестер Юнайтед". При цьому "червоні дияволи" не поспішають оформляти запит трансферу українського гравця через невизначеність з приводу майбутнього англійського клубу.

У "Бенфіці" впевнені, що пропозиції щодо Трубіна будуть. Якщо одна з них влаштує керівництво клубу, воротаря продадуть. Португальці хочуть отримати за гравця щонайменше 45 млн євро, оскільки 40% від трансферу "орли" повинні будуть заплатити донецькому "Шахтарю".

Нагадаємо, в УАФ визначилися з новим тренером збірної України.

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва повернулася до активної роботи — чим наразі займається відома спортсменка.

Київське "Динамо" знайшло заміну лідеру команди, який готується до переходу в інший клуб.

Форвард "Роми" Артем Довбик влітку може перейти в іншу італійську команду.