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На Трубіна претендують два клуби — що вирішила Бенфіка

15 січня 2025 09:38
Сергій Романчук - Редактор
Продаж Трубіна — Бенфіка назвала нову вартість воротаря
Анатолій Трубін із Кубком португальської ліги. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
Сергій Романчук - Редактор

Португальська "Бенфіка" отримає кілька пропозицій про трансфери своїх гравців. Однією з них стане голкіпер збірної України Анатолій Трубін.

Молодим воротарем цікавляться представники двох європейських чемпіонатів, повідомляє A Bola

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Успішний виступ "Бенфіки" у сезоні 2024/2025 призвів до того, що топклуби знову зацікавилися футболістами португальського клубу. Анатолій Трубін може змінити команду вже в липні цього року, якщо "орли" отримають вигідну пропозицію щодо українця. Відомо, що на голкіпера претендують амбітні клуби.

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін у грі. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Які команди претендують на Трубіна 

Португальські журналісти вже неодноразово писали про інтерес до українця з боку мюнхенської "Баварії". Німецький клуб шукає заміну Мануелю Ноєру, який скоро завершить кар'єру. "Баварії" необхідний футболіст, який на довгі роки зуміє розв'язати воротарську проблему.

Також у послугах Трубіна зацікавлений англійський "Манчестер Юнайтед". При цьому "червоні дияволи" не поспішають оформляти запит трансферу українського гравця через невизначеність з приводу майбутнього англійського клубу.

У "Бенфіці" впевнені, що пропозиції щодо Трубіна будуть. Якщо одна з них влаштує керівництво клубу, воротаря продадуть. Португальці хочуть отримати за гравця щонайменше 45 млн євро, оскільки 40% від трансферу "орли" повинні будуть заплатити донецькому "Шахтарю".

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спорт футбол Футбол трансфери Бенфіка Анатолій Трубін

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:46 В Австрії суд виправдав сирійця, який зґвалтував 12-річну дитину

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