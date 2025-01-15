Продажа Трубина — Бенфика назвала новую стоимость вратаря

Анатолий Трубин с Кубком португальской лиги. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Португальская "Бенфика" получит несколько предложений о трансферах своих игроков. Одним из них станет голкипер сборной Украины Анатолий Трубин.

Молодым вратарем интересуются представители двух европейских чемпионатов, сообщает A Bola.

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Успешное выступление "Бенфики" в сезоне 2024/2025 привело к тому, что топ-клубы снова заинтересовались футболистами португальского клуба. Анатолий Трубин может сменить команду уже в июле этого года, если "орлы" получат выгодное предложение по украинцу. Известно, что на голкипера претендуют амбициозные клубы.

Анатолий Трубин в игре. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Какие команды претендуют на Трубина

Португальские журналисты уже неоднократно писали об интересе к украинцу со стороны мюнхенской "Баварии". Немецкий клуб ищет замену Мануэлю Нойеру, который скоро завершит карьеру. "Баварии" необходим футболист, который на долгие годы сумеет решить вратарскую проблему.

Также в услугах Трубина заинтересован английский "Манчестер Юнайтед". При этом "красные дьяволы" не спешат оформлять запрос трансфера украинского игрока из-за неопределенности по поводу будущего английского клуба.

В "Бенфике" уверены, что предложения по Трубину будут. Если одно из них устроит руководство клуба, вратаря продадут. Португальцы хотят получить за игрока как минимум 45 млн евро, поскольку 40% от трансфера "орлы" должны будут заплатить донецкому "Шахтеру".

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