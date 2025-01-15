Бурбас пригрозив Суркісу лондонським судом через інформацію про Динамо

Ігор Бурбас під час роботи. Фото: instagram.com/iburbas/

Відомий український журналіст Ігор Бурбас прокоментував ситуацію з трансфером Олександра Андрієвського з "Динамо" до "Полісся". Навколо цього переходу виникла серйозна суперечка.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс попередив журналіста, але той вирішив відповісти на своїй сторінці в Telegram.

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Зимою 2025 року "Динамо" звільнило Олександра Андрієвського від контракту, після чого футболіст приєднався до "Полісся" на правах вільного агента. Ігор Бурбас повідомив, що спочатку існувала домовленість, за якою гравець мав перейти до ЛНЗ. Однак Андрієвський не виправдав очікування президента свого колишнього клубу.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс. Фото: скриншот YouTube

Скандал навколо висловлювання Бурбаса

Ігор Суркіс спростував інформацію журналіста і пригрозив зверненням до суду в разі, якщо будуть опубліковані інші не достовірні чутки. Це попередження не залишилося без відповіді з боку Ігоря Бурбаса.

"Мені був адресований певний інформаційний привіт від деяких осіб, і я маю на нього відреагувати. Я першим ще в середині грудня повідомив про домовленість про розірвання контракту між гравцем і клубом. У цьому можна переконатися, подивившись мій випуск. Це означає, що я трохи глибше був у темі. Зараз незручно стає людям, які звикли самі "кидати" інших, при цьому насолоджуючись процесом. А тут вийшло навпаки", — заявив Бурбас.

Олександр Андрієвський під час виступів за "Динамо". Фото: instagram.com/andriievskyi/

Сам Олександр Андрієвський одночасно з Ігорем Суркісом спростував інформацію журналіста. Однак Ігор Бурбас продовжив відстоювати власну правоту. Він відповів на попередження президента "Динамо" обіцянкою звернутися до суду.

"Виходить якось несолідно. Доводиться перевертати інформаційний простір, пред'являти заздалегідь написані спростування і самим опускатися до рівня колись хорошого журналіста, який так і не став своїм. Але якщо опускатися до рівня образ, то до правового поля дійсно недалеко. Але там не завжди щастить тим, у кого більше грошей. Лондонські суди є цьому доказом, про це необхідно пам'ятати", — додав Бурбас.

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