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Журналіст Бурбас різко відповів Динамо на погрозу від Суркіса

15 січня 2025 11:01
Станіслав Костюк - Редактор
Бурбас пригрозив Суркісу лондонським судом через інформацію про Динамо
Ігор Бурбас під час роботи. Фото: instagram.com/iburbas/
Станіслав Костюк - Редактор

Відомий український журналіст Ігор Бурбас прокоментував ситуацію з трансфером Олександра Андрієвського з "Динамо" до "Полісся". Навколо цього переходу виникла серйозна суперечка.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс попередив журналіста, але той вирішив відповісти на своїй сторінці в Telegram.

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Зимою 2025 року "Динамо" звільнило Олександра Андрієвського від контракту, після чого футболіст приєднався до "Полісся" на правах вільного агента. Ігор Бурбас повідомив, що спочатку існувала домовленість, за якою гравець мав перейти до ЛНЗ. Однак Андрієвський не виправдав очікування президента свого колишнього клубу.

Ігор Суркіс
Президент "Динамо" Ігор Суркіс. Фото: скриншот YouTube

Скандал навколо висловлювання Бурбаса 

Ігор Суркіс спростував інформацію журналіста і пригрозив зверненням до суду в разі, якщо будуть опубліковані інші не достовірні чутки. Це попередження не залишилося без відповіді з боку Ігоря Бурбаса.

"Мені був адресований певний інформаційний привіт від деяких осіб, і я маю на нього відреагувати. Я першим ще в середині грудня повідомив про домовленість про розірвання контракту між гравцем і клубом. У цьому можна переконатися, подивившись мій випуск. Це означає, що я трохи глибше був у темі. Зараз незручно стає людям, які звикли самі "кидати" інших, при цьому насолоджуючись процесом. А тут вийшло навпаки", — заявив Бурбас.

Александр Андриевский
Олександр Андрієвський під час виступів за "Динамо". Фото: instagram.com/andriievskyi/

Сам Олександр Андрієвський одночасно з Ігорем Суркісом спростував інформацію журналіста. Однак Ігор Бурбас продовжив відстоювати власну правоту. Він відповів на попередження президента "Динамо" обіцянкою звернутися до суду.  

"Виходить якось несолідно. Доводиться перевертати інформаційний простір, пред'являти заздалегідь написані спростування і самим опускатися до рівня колись хорошого журналіста, який так і не став своїм. Але якщо опускатися до рівня образ, то до правового поля дійсно недалеко. Але там не завжди щастить тим, у кого більше грошей. Лондонські суди є цьому доказом, про це необхідно пам'ятати", — додав Бурбас.

Нагадаємо, у голкіпера збірної України Анатолія Трубіна з'являться пропозиції про трансфер одразу від двох клубів. 

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суд скандал журналісти футбол Динамо Ігор Суркіс

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:46 В Австрії суд виправдав сирійця, який зґвалтував 12-річну дитину

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