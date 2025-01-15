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Журналист Бурбас резко ответил Динамо на угрозу от Суркиса

15 января 2025 11:01
Станислав Костюк - Редактор
Бурбас пригрозил Суркису лондонским судом из-за информации о Динамо
Игорь Бурбас во время работы. Фото: instagram.com/iburbas/
Станислав Костюк - Редактор

Известный украинский журналист Игорь Бурбас прокомментировал ситуацию с трансфером Александра Андриевского из "Динамо" в "Полесья". Вокруг этого перехода возник серьезный спор.

Президент "Динамо" Игорь Суркис предупредил журналиста, но тот решил ответить на своей странице в Telegram

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Зимой 2025 года "Динамо" освободило Александра Андриевского от контракта, после чего футболист присоединился к "Полесью" на правах свободного агента. Игорь Бурбас сообщил, что изначально существовала договоренность, по которой игрок должен был перейти в ЛНЗ. Однако Андриевский не оправдал ожидания президента своего бывшего клуба. 

Игорь Суркис
Президент "Динамо" Игорь Суркис. Фото: скриншот YouTube

Скандал вокруг высказывания Бурбаса 

Игорь Суркис опроверг информацию журналиста и пригрозил обращением в суд в случае, если будут опубликованы другие не достоверные слухи. Это предупреждение не осталось без ответа со стороны Игоря Бурбаса. 

"Мне был адресован определенный информационный привет от некоторых особ, и я должен на него отреагировать. Я первым еще в середине декабря сообщил про договоренность о разрыве контракта между игроком и клубом. В этом можно убедиться, посмотрев мой выпуск. Это означает, что я немного глубже был в теме. Сейчас неудобно становится людям, которые привыкли сами "кидать" других, при этом наслаждаясь процессом. А тут получилось наоборот", — заявил Бурбас. 

Александр Андриевский
Александр Андриевский во время выступлений за "Динамо". Фото: instagram.com/andriievskyi/

Сам Александр Андриевский одновременно с Игорем Суркисом опроверг информацию журналиста. Однако Игорь Бурбас продолжил отстаивать собственную правоту. Он ответил на предупреждения президента "Динамо" обещанием обратиться в суд.  

"Получается как-то несолидно. Приходится переворачиваться информационное пространство, предъявлять заранее написанные опровержения и самим опускаться до уровня когда-то хорошего журналиста, который так и не стал своим. Но если опускаться до уровня обид, то до правового поля действительно недалеко. Но там не всегда везет тем, у кого больше денег. Лондонские суды являются этому доказательством, об этом необходимо помнить", — добавил Бурбас. 

Напомним, у голкипера сборной Украины Анатолия Трубина появятся предложения о трансфере сразу от двух клубов. 

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суд скандал журналисты футбол Динамо Игорь Суркис

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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