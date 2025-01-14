Андриевский обвинил Бурбаса во лжи — что произошло

Бывший игрок киевского "Динамо" Александр Андриевский. Фото: instagram.com/andriievskyi

В украинском футболе назревает очередной конфликт. Ситуация уже дошла до обвинений.

Бывший игрок киевского "Динамо" Александр Андриевский опроверг информацию инсайдера Игоря Бурбаса, что он якобы обещал Игорю Суркису перейти в ЛНЗ, а сам перешел в "Полесье", сообщает Tribuna.com.

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Андриевский называет эту информацию "очевидной клеветой" и такой, что "нарушает его честь и достоинство".

Бывший игрок киевского "Динамо" Александр Андриевский. Фото: instagram.com/andriievskyi

О чем речь

Ранее Игорь Бурбас сообщал, что Александр Андриевский, получивший статус свободного агента, якобы пообещал Игорю Суркису, что перейдет в ЛНЗ, а не к непосредственному конкуренту киевлян "Полесью".

"Подчеркиваю, что указанная в публикации информация в отношении меня является ложной и нарушает мою честь и достоинство, негативно влияет на мою деловую и профессиональную репутацию, поскольку порождает общественное осуждение в отношении меня и создает негативную социальную оценку моей личности в глазах окружающих", — сказано в заявлении Андриевского.

Футболист также предоставил СМИ копию соглашения о расторжении контракта с "Динамо", где не было прописано никаких дополнительных условий.

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