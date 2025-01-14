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Бывший игрок Динамо обвинил Бурбаса в клевете

14 января 2025 15:17
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Андриевский обвинил Бурбаса во лжи — что произошло
Бывший игрок киевского "Динамо" Александр Андриевский. Фото: instagram.com/andriievskyi
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В украинском футболе назревает очередной конфликт. Ситуация уже дошла до обвинений.

Бывший игрок киевского "Динамо" Александр Андриевский опроверг информацию инсайдера Игоря Бурбаса, что он якобы обещал Игорю Суркису перейти в ЛНЗ, а сам перешел в "Полесье", сообщает Tribuna.com.

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Андриевский называет эту информацию "очевидной клеветой" и такой, что "нарушает его честь и достоинство".

Александр Андриевский во время игры за Динамо
Бывший игрок киевского "Динамо" Александр Андриевский. Фото: instagram.com/andriievskyi

О чем речь

Ранее Игорь Бурбас сообщал, что Александр Андриевский, получивший статус свободного агента, якобы пообещал Игорю Суркису, что перейдет в ЛНЗ, а не к непосредственному конкуренту киевлян "Полесью".

"Подчеркиваю, что указанная в публикации информация в отношении меня является ложной и нарушает мою честь и достоинство, негативно влияет на мою деловую и профессиональную репутацию, поскольку порождает общественное осуждение в отношении меня и создает негативную социальную оценку моей личности в глазах окружающих", — сказано в заявлении Андриевского.

Футболист также предоставил СМИ копию соглашения о расторжении контракта с "Динамо", где не было прописано никаких дополнительных условий.

Напомним, игрок "Ромы" Артем Довбик может усилить конкурента римлян в чемпионате Италии.

Президент известного украинского клуба погиб на фронте.

Ключевой игрок киевского "Динамо" скоро может сменить клуб.

В УАФ выбрали кандидатов, которые будут работать в юношеских сборных Украины.

спорт футбол Динамо спортсмены Александр Андриевский

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16:05 Новая почта повторила опасную игру — что происходило в отделении

16:02 Работодателям будут выплачивать до 120 000 грн — за что заплатят

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:53 В Одессе чуть не продали уникальный артефакт времен Древнего Рима

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