Андрієвський звинуватив Бурбаса у брехні — що сталося

Колишній гравець київського "Динамо" Олександр Андрієвський. Фото: instagram.com/andriievskyi

В українському футболі назріває черговий конфлікт. Ситуація вже дійшла до звинувачень.

Колишній гравець київського "Динамо" Олександр Андрієвський заперечив інформацію інсайдера Ігоря Бурбаса, що він нібито обіцяв Ігорю Суркісу перейти до ЛНЗ, а сам перейшов до "Полісся", повідомляє Tribuna.com.

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Андрієвський називає цю інформацію "очевидним наклепом" та такою, що "порушує його честь та гідність".

Колишній гравець київського "Динамо" Олександр Андрієвський. Фото: instagram.com/andriievskyi

Про що мова

Раніше Ігор Бурбас повідомляв, що Олександр Андрієвський, який отримав статус вільного агента, нібито пообіцяв Ігорю Суркісу, що перейде до ЛНЗ, а не до безпосереднього конкурента киян "Полісся".

"Наголошую, що зазначена в публікації інформація щодо мене є неправдивою та порушує мою честь та гідність, негативно впливає на мою ділову та професійну репутацію, оскільки породжує суспільний осуд щодо мене та створює негативну соціальну оцінку моєї особи в очах оточення", — сказано в заяві Андрієвського.

Футболіст також надав ЗМІ копію угоди про розірвання контракту з "Динамо", де не було прописано жодних додаткових умов.

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