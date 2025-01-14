Андрієвський звинуватив Бурбаса у брехні — що сталося

Колишній гравець Динамо звинуватив Бурбаса у наклепі
В українському футболі назріває черговий конфлікт. Ситуація вже дійшла до звинувачень.
Колишній гравець київського "Динамо" Олександр Андрієвський заперечив інформацію інсайдера Ігоря Бурбаса, що він нібито обіцяв Ігорю Суркісу перейти до ЛНЗ, а сам перейшов до "Полісся", повідомляє Tribuna.com.
Андрієвський називає цю інформацію "очевидним наклепом" та такою, що "порушує його честь та гідність".
Про що мова
Раніше Ігор Бурбас повідомляв, що Олександр Андрієвський, який отримав статус вільного агента, нібито пообіцяв Ігорю Суркісу, що перейде до ЛНЗ, а не до безпосереднього конкурента киян "Полісся".
"Наголошую, що зазначена в публікації інформація щодо мене є неправдивою та порушує мою честь та гідність, негативно впливає на мою ділову та професійну репутацію, оскільки породжує суспільний осуд щодо мене та створює негативну соціальну оцінку моєї особи в очах оточення", — сказано в заяві Андрієвського.
Футболіст також надав ЗМІ копію угоди про розірвання контракту з "Динамо", де не було прописано жодних додаткових умов.
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