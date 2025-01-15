Гвардиола стал бездомным после развода с женой

Тренер Хосеп Гвардиола объясняет защитнику Йошко Гвардиолу тактику на матч. Фото: Reuters/Toby Melville

У главного тренера "Барселоны" Хосепа Гвардиолы больше не осталось недвижимости в Барселоне. Семейный особняк полностью перешел во владение бывшей супруги специалиста.

Кристина Серра получила после развода дом с бассейном и несколько автомобилей, сообщает Daily Mail.

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Семья Хосепа Гвардиолы владела в престижном районе Барселоны Carretera de les Aigues роскошным особняком с бассейном. Территория участка превышает 2 квадратных километра. Теперь эта земля принадлежит Кристине Серра, бывшей супруги Хосепа Гвардиолы. Тренер оставил женщине, с которой прожил больше 30 лет, большую часть своего имущества.

Хосеп Гвардиола спорит с помощником судьи. Фото: Reuters/Matthew Childs

Что известно о разводе Гвардиолы

Пара приняла решение разойтись еще в декабре 2024 года. В последние годы Хосеп и Кристина не жили вместе. Она осталась в Барселоне, наставник практически не покидает Англию. В течение несколько лет семейная пара устраивала себе по несколько свиданий в месяц, но и этот формат отношений перестал приносить им удовольствие.

Гвардиола оставил Кристиане четырехэтажный дом с бассейном, несколько автомобилей и значительную часть своих финансовых накоплений. Пара сохранила хорошие отношения. У Хосепа и Кристины осталось трое детей: Марии 24 года, Мариус на два года младше, а Валентине всего 17 лет.

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