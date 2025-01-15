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Бывшая жена Гвардиолы выселила тренера из дома — что известно

15 января 2025 10:16
Станислав Костюк - Редактор
Гвардиола стал бездомным после развода с женой
Тренер Хосеп Гвардиола объясняет защитнику Йошко Гвардиолу тактику на матч. Фото: Reuters/Toby Melville
Станислав Костюк - Редактор

У главного тренера "Барселоны" Хосепа Гвардиолы больше не осталось недвижимости в Барселоне. Семейный особняк полностью перешел во владение бывшей супруги специалиста.

Кристина Серра получила после развода дом с бассейном и несколько автомобилей, сообщает Daily Mail

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Семья Хосепа Гвардиолы владела в престижном районе Барселоны Carretera de les Aigues роскошным особняком с бассейном. Территория участка превышает 2 квадратных километра. Теперь эта земля принадлежит Кристине Серра, бывшей супруги Хосепа Гвардиолы. Тренер оставил женщине, с которой прожил больше 30 лет, большую часть своего имущества. 

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола спорит с помощником судьи. Фото: Reuters/Matthew Childs

Что известно о разводе Гвардиолы 

Пара приняла решение разойтись еще в декабре 2024 года. В последние годы Хосеп и Кристина не жили вместе. Она осталась в Барселоне, наставник практически не покидает Англию. В течение несколько лет семейная пара устраивала себе по несколько свиданий в месяц, но и этот формат отношений перестал приносить им удовольствие. 

Гвардиола оставил Кристиане четырехэтажный дом с бассейном, несколько автомобилей и значительную часть своих финансовых накоплений. Пара сохранила хорошие отношения. У Хосепа и Кристины осталось трое детей: Марии 24 года, Мариус на два года младше, а Валентине всего 17 лет. 

Напомним, "Бенфика" снова изменила трансферную стоимость вратарь сборной Украины Анатолия Трубина. 

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спорт футбол развод Манчестер Сити Хосеп Гвардиола тренер

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10:57 Памятник подводникам РФ в Одессе — мэрия не будет сносить

10:50 Ракетная атака на запад Украины — какие последствия обстрелов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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