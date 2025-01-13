Хосеп Гвардиола развелся с женой Кристиной Серрой после 30 лет брака

Гвардиола развелся с женой после 30 лет брака
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола стал холостым человеком. Он развелся со своей женой Кристиной Серрой после 30 лет брака.
Об этом сообщил портал Sport.es.
Что известно о разводе Гвардиолы
О разводе пары стало известно лишь сейчас, но он произошел в декабре 2024 года. С тех пор пара скрывала свой развод.
Интересно, что несмотря на длительность отношений, настоящую свадьбу пара сыграла в 2014-м году, когда у них уже были трое детей.
Источник утверждает, что пара рассталась потому, что у них остыли отношения.
На отношение также повлияла любовь на расстоянии, поскольку Гвардиола постоянно жил в Манчестере, а Серра в Барселоне и ин в Лондоне.
Пара еще после переезда тренера в мюнхенскую "Баварию" начала испытывать проблемы, но в Ангглии все стало хуже, поскольку они уже могли встречаться только на семейных праздниках и во время коротких отпусков.
Бывшие супруги имеют трех детей — 24-летнюю Марию, 22-летнего Мариуса и 17-летнего Валентина.
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