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Гвардиола развелся с женой после 30 лет брака

13 января 2025 23:59
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Хосеп Гвардиола развелся с женой Кристиной Серрой после 30 лет брака
Хосеп Гвардиола и Аманда Серра. Фото: am-ende-des-tages.de
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола стал холостым человеком. Он развелся со своей женой Кристиной Серрой после 30 лет брака.

Об этом сообщил портал Sport.es.

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Старое фото семьи Гвардиол из Мюнхена. Фото: Cortesía

Что известно о разводе Гвардиолы

О разводе пары стало известно лишь сейчас, но он произошел в декабре 2024 года. С тех пор пара скрывала свой развод.

Интересно, что несмотря на длительность отношений, настоящую свадьбу пара сыграла в 2014-м году, когда у них уже были трое детей.

Источник утверждает, что пара рассталась потому, что у них остыли отношения.

На отношение также повлияла любовь на расстоянии, поскольку Гвардиола постоянно жил в Манчестере, а Серра в Барселоне и ин в Лондоне.

Пара еще после переезда тренера в мюнхенскую "Баварию" начала испытывать проблемы, но в Ангглии все стало хуже, поскольку они уже могли встречаться только на семейных праздниках и во время коротких отпусков.

Бывшие супруги имеют трех детей — 24-летнюю Марию, 22-летнего Мариуса и 17-летнего Валентина.

Напомним, футбольный стадион "Шахтер" в Донецке попал в объектив фотокамер.

В "Александрии" главный тренеркоманды Руслан Ротань хочет поменять Ивана Калюжного на футболиста "Шахтера".

"Динамо" может птерять основного игрока из-за трансфера в известный футбольный клуб из турецкой Суперлиги.

Чемпион мира по боксу Василий Ломаченко может провести бой с чемпионом WBO Денисом Беринчиком.

футбол семья развод Манчестер Сити Хосеп Гвардиола жены футболистов

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