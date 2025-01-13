Хосеп Гвардиола развелся с женой Кристиной Серрой после 30 лет брака

Хосеп Гвардиола и Аманда Серра. Фото: am-ende-des-tages.de

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола стал холостым человеком. Он развелся со своей женой Кристиной Серрой после 30 лет брака.

Об этом сообщил портал Sport.es.

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Что известно о разводе Гвардиолы

О разводе пары стало известно лишь сейчас, но он произошел в декабре 2024 года. С тех пор пара скрывала свой развод.

Интересно, что несмотря на длительность отношений, настоящую свадьбу пара сыграла в 2014-м году, когда у них уже были трое детей.

Источник утверждает, что пара рассталась потому, что у них остыли отношения.

На отношение также повлияла любовь на расстоянии, поскольку Гвардиола постоянно жил в Манчестере, а Серра в Барселоне и ин в Лондоне.

Пара еще после переезда тренера в мюнхенскую "Баварию" начала испытывать проблемы, но в Ангглии все стало хуже, поскольку они уже могли встречаться только на семейных праздниках и во время коротких отпусков.

Бывшие супруги имеют трех детей — 24-летнюю Марию, 22-летнего Мариуса и 17-летнего Валентина.

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