Пятов откровенно назвал причину развода с женой Юлией

Андрей Пятов с бывшей женой Юлей. Фото: instagram.com/piat30/

Бывший голкипер сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов официально стал холостяком. Спортсмен развелся с женой и матерью своих детей Юлией.

Пара прожила в браке больше 19 лет, написал Пятов на своей странице в Instagram.

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Печерский районный суд Киева официально расторг брак ассистента главного тренера "Шахтера" Андрея Пятова с его женой Юлией. Данные об этом были внесены в государственный судовой реестр. О намерениях супругов развестись после 19 лет брака было известно уже несколько месяцев.

Обращение Андрея Пятова. Фото: instagram.com/piat30/

Пятов обратился к бывшей жене

Инициатором развода оказалась Юлия Пятова. Она направила в суд соответствующий иск, с которым спортсмен согласился в письменной форме. На заседании ни бывший голкипер, ни его супруга не явились. Суд оформил развод и постановил, что дальнейшая совместная жизнь супругов невозможна, поскольку они потеряли взаимные чувства и не поддерживают семейные отношения.

Пятов поблагодарил Юлию за годы, которые они провели вместе, за общую семью и детей. Бывший голкипер заявил, что причиной развода стали его ошибки, которые не удалось исправить. Пятов заверил, что сохранил хорошие отношения с Юлией, они вместе будут воспитывать детей.

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