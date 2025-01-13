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Пятов развелся с женой после 19 лет брака — что известно

13 января 2025 16:12
Станислав Костюк - Редактор
Пятов откровенно назвал причину развода с женой Юлией
Андрей Пятов с бывшей женой Юлей. Фото: instagram.com/piat30/
Станислав Костюк - Редактор

Бывший голкипер сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов официально стал холостяком. Спортсмен развелся с женой и матерью своих детей Юлией. 

Пара прожила в браке больше 19 лет, написал Пятов на своей странице в Instagram

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Печерский районный суд Киева официально расторг брак ассистента главного тренера "Шахтера" Андрея Пятова с его женой Юлией. Данные об этом были внесены в государственный судовой реестр. О намерениях супругов развестись после 19 лет брака было известно уже несколько месяцев. 

Андрей Пятов
Обращение Андрея Пятова. Фото: instagram.com/piat30/

Пятов обратился к бывшей жене 

Инициатором развода оказалась Юлия Пятова. Она направила в суд соответствующий иск, с которым спортсмен согласился в письменной форме. На заседании ни бывший голкипер, ни его супруга не явились. Суд оформил развод и постановил, что дальнейшая совместная жизнь супругов невозможна, поскольку они потеряли взаимные чувства и не поддерживают семейные отношения. 

Пятов поблагодарил Юлию за годы, которые они провели вместе, за общую семью и детей. Бывший голкипер заявил, что причиной развода стали его ошибки, которые не удалось исправить. Пятов заверил, что сохранил хорошие отношения с Юлией, они вместе будут воспитывать детей. 

Напомним, в сети появились снимки бывшего стадиона "Шахтера" в Донецке, которые почти полностью разрушен. 

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спорт футбол Сборная Украины по футболу развод ФК Шахтер Андрей Пятов

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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