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Пятов розлучився з дружиною після 19 років шлюбу — що відомо

13 січня 2025 16:12
Станіслав Костюк - Редактор
Пятов відверто назвав причину розлучення з дружиною Юлією
Андрій Пятов із колишньою дружиною Юлею. Фото: instagram.com/piat30/
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній голкіпер збірної України та донецького "Шахтаря" Андрій Пятов офіційно став холостяком. Спортсмен розлучився з дружиною та матір'ю своїх дітей Юлією.

Пара прожила в шлюбі понад 19 років, написав Пятов на своїй сторінці в Instagram

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Печерський районний суд Києва офіційно розірвав шлюб асистента головного тренера "Шахтаря" Андрія Пятова з його дружиною Юлією. Дані про це було внесено до державного судового реєстру. Про наміри подружжя розлучитися після 19 років шлюбу було відомо вже кілька місяців.

Андрій Пятов
Звернення Андрія Пятова. Фото: instagram.com/piat30/

Пятов звернувся до колишньої дружини 

Ініціатором розлучення виявилася Юлія Пятова. Вона направила до суду відповідний позов, з яким спортсмен погодився в письмовій формі. На засіданні ні колишній голкіпер, ні його дружина не з'явилися. Суд оформив розлучення і постановив, що подальше спільне життя подружжя неможливе, оскільки вони втратили взаємні почуття і не підтримують сімейні стосунки.

Пятов подякував Юлії за роки, які вони провели разом, за спільну сім'ю і дітей. Колишній голкіпер заявив, що причиною розлучення стали його помилки, які не вдалося виправити. Пятов запевнив, що зберіг добрі стосунки з Юлією, вони разом виховуватимуть дітей.

Нагадаємо, в мережі з'явилися знімки колишнього стадіону "Шахтаря" в Донецьку, які майже повністю зруйнований. 

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спорт футбол Збірна України з футболу розлучення ФК Шахтар Андрій Пятов

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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