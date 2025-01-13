Пятов відверто назвав причину розлучення з дружиною Юлією

Андрій Пятов із колишньою дружиною Юлею. Фото: instagram.com/piat30/

Колишній голкіпер збірної України та донецького "Шахтаря" Андрій Пятов офіційно став холостяком. Спортсмен розлучився з дружиною та матір'ю своїх дітей Юлією.

Пара прожила в шлюбі понад 19 років, написав Пятов на своїй сторінці в Instagram.

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Печерський районний суд Києва офіційно розірвав шлюб асистента головного тренера "Шахтаря" Андрія Пятова з його дружиною Юлією. Дані про це було внесено до державного судового реєстру. Про наміри подружжя розлучитися після 19 років шлюбу було відомо вже кілька місяців.

Звернення Андрія Пятова. Фото: instagram.com/piat30/

Пятов звернувся до колишньої дружини

Ініціатором розлучення виявилася Юлія Пятова. Вона направила до суду відповідний позов, з яким спортсмен погодився в письмовій формі. На засіданні ні колишній голкіпер, ні його дружина не з'явилися. Суд оформив розлучення і постановив, що подальше спільне життя подружжя неможливе, оскільки вони втратили взаємні почуття і не підтримують сімейні стосунки.

Пятов подякував Юлії за роки, які вони провели разом, за спільну сім'ю і дітей. Колишній голкіпер заявив, що причиною розлучення стали його помилки, які не вдалося виправити. Пятов запевнив, що зберіг добрі стосунки з Юлією, вони разом виховуватимуть дітей.

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