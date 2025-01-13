Хосеп Гвардіола розлучився з дружиною Крістіною Серрою після 30 років шлюбу

Хосеп Гвардіола та Аманда Серра. Фото: am-ende-des-tages.de

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола став неодруженою людиною. Він розлучився зі своєю дружиною Крістіною Серрою після 30 років шлюбу.

Про це повідомив портал Sport.es.

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Що відомо про розлучення Гвардіоли

Про розлучення пари стало відомо лише зараз, але воно сталося в грудні 2024 року. Відтоді пара приховувала його.

Цікаво, що попри тривалість стосунків, справжнє весілля пара зіграла у 2014-му році, коли в них уже були троє дітей.

Джерело стверджує, що пара розлучилася тому, що у них охололи стосунки.

На стосунки також вплинуло кохання на відстані, оскільки Гвардіола постійно жив у Манчестері, а Серра — у Барселоні та в Лондоні.

Пара ще після переїзду тренера до мюнхенської "Баварії" почала відчувати проблеми, але в Англії вони стали глобальними, оскільки вони вже могли зустрічатися тільки на сімейних святах і під час коротких відпусток.

Колишнє подружжя має трьох дітей — 24-річну Марію, 22-річного Маріуса та 17-річного Валентина.

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