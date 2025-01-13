Хосеп Гвардіола розлучився з дружиною Крістіною Серрою після 30 років шлюбу

Гвардіола розлучився з дружиною після 30 років шлюбу
Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола став неодруженою людиною. Він розлучився зі своєю дружиною Крістіною Серрою після 30 років шлюбу.
Про це повідомив портал Sport.es.
Що відомо про розлучення Гвардіоли
Про розлучення пари стало відомо лише зараз, але воно сталося в грудні 2024 року. Відтоді пара приховувала його.
Цікаво, що попри тривалість стосунків, справжнє весілля пара зіграла у 2014-му році, коли в них уже були троє дітей.
Джерело стверджує, що пара розлучилася тому, що у них охололи стосунки.
На стосунки також вплинуло кохання на відстані, оскільки Гвардіола постійно жив у Манчестері, а Серра — у Барселоні та в Лондоні.
Пара ще після переїзду тренера до мюнхенської "Баварії" почала відчувати проблеми, але в Англії вони стали глобальними, оскільки вони вже могли зустрічатися тільки на сімейних святах і під час коротких відпусток.
Колишнє подружжя має трьох дітей — 24-річну Марію, 22-річного Маріуса та 17-річного Валентина.
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