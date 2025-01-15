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Колишня дружина Гвардіоли виселила тренера з дому — що відомо

15 січня 2025 10:16
Станіслав Костюк - Редактор
Гвардіола став бездомним після розлучення з дружиною
Тренер Хосеп Гвардіола пояснює захиснику Йошко Гвардіолу тактику на матч. Фото: Reuters/Toby Melville
Станіслав Костюк - Редактор

У головного тренера "Барселони" Хосепа Гвардіоли більше не залишилося нерухомості в Барселоні. Сімейний особняк повністю перейшов у володіння колишньої дружини фахівця.

Кристина Серра отримала після розлучення будинок із басейном і кілька автомобілів, повідомляє Daily Mail

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Сім'я Хосепа Гвардіоли володіла в престижному районі Барселони Carretera de les Aigues розкішним особняком із басейном. Територія ділянки перевищує 2 квадратних кілометри. Тепер ця земля належить Кристині Серра, колишній дружині Хосепа Гвардіоли. Тренер залишив жінці, з якою прожив понад 30 років, більшу частину свого майна.

Хосеп Гвардіола
Хосеп Гвардіола сперечається з помічником судді. Фото: Reuters/Matthew Childs

Що відомо про розлучення Гвардіоли 

Пара прийняла рішення розійтися ще в грудні 2024 року. Останніми роками Хосеп та Кристина не жили разом. Вона залишилася в Барселоні, наставник практично не покидає Англію. Упродовж кількох років сімейна пара влаштовувала собі по кілька побачень на місяць, але й цей формат стосунків перестав приносити їм задоволення.

Гвардіола залишив Кристині чотириповерховий будинок із басейном, кілька автомобілів і значну частину своїх фінансових накопичень. Пара зберегла хороші стосунки. У Хосепа і Кристини залишилося троє дітей: Марії 24 роки, Маріус на два роки молодший, а Валентині всього 17 років.

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спорт футбол розлучення Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола тренер

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:46 В Австрії суд виправдав сирійця, який зґвалтував 12-річну дитину

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