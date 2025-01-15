Зинченко больше не сыграет за Арсенал и переедет в Турцию

Александр Зинченко в матче за сборную Украины. Фото: скриншот YouTube

Лондонский "Арсенал" ведет переговоры о трансфере защитника сборной Украины Александра Зинченко. Этот переход может состояться в течение нынешней недели.

Турецкий "Галатасарай" сделал "канонирам" официальное предложение по игроку, сообщает Aspor.com.tr.

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Тренерский штаб "Арсенала" уже сообщил Александру Зинченко о том, что больше не рассчитывает на футболиста. Украинец сыграл в этом сезоне только 11 матчей и не был основным исполнителем лондонского клуба. Агенты защитника ищут новый клуб для него, трансфер может состояться в ближайшее время.

Александр Зинченко в составе "Арсенала". Фото: instagram.com/arsenal/

Претенденты на Зинченко

Турецкий "Галатасарай" уже продвинулся к переговорам с "Арсеналом" по переходу игрока сборной Украины. Пока не известно, какие условия были предложены "канонирам" и самому Зинченко.

Также на игрока претендует дортмундская "Боруссия", у которой уже давно есть проблемы с левым флангом. Универсализм, опыт и относительно молодой возраст футболиста сделали его трансферной целью сразу для двух европейских клубов.

Зинченко перешел в "Арсенал" из "Манчестер Сити" летом 2022 года за 35 млн евро. "Канониры" хотели бы получить за футболиста ту же сумму.

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