Ярослав Ракицький відвідав Покровськ і підтримав військових

Ярослав Ракицький. Фото: instagram.com/rakitskyy_official

Ексфутболіст донецького "Шахтаря" і збірної України Ярослав Ракицький знову провідав військових у зоні бойових дій. Цього разу він побував у Покровську.

Фото з Покровська Ракицький опублікував у Instagram.

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Ярослав Ракицький (ліворуч) у Покровську. Фото: instagram.com/rakitskyy_official

Ракицький відвідав Покровськ

Ракицький у Покровську відвідав спортивний комплекс, де починав свою футбольну кар'єру. Небезпека для футболіста була у зв'язку з тим, що недалеко від міста знаходиться лінія фронту і противник завдає артилерійські удари.

Не дивлячись на всю небезпеку Ракицький залишив пост в Instagram, де написав, що Покровськ — це Україна.

"Покровськ — це наше місто. Це — наша Україна", — написав Ракицький.

Ярослав Ракицький (праворуч) у Покровську відвідав рідний спорткомплекс. Фото: instagram.com/rakitskyy_official

Зазначимо, що Ракицький зараз перебуває без клубу. 1 липня 2024 року 35-річний футболіст залишив донецький "Шахтар" і досі у "відпустці".

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