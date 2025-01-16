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Ракицький побував у Покровську і зробив важливу заяву

16 січня 2025 11:10
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Ярослав Ракицький відвідав Покровськ і підтримав військових
Ярослав Ракицький. Фото: instagram.com/rakitskyy_official
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Ексфутболіст донецького "Шахтаря" і збірної України Ярослав Ракицький знову провідав військових у зоні бойових дій. Цього разу він побував у Покровську.

Фото з Покровська Ракицький опублікував у Instagram.

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Ярослав Ракицький
Ярослав Ракицький (ліворуч) у Покровську. Фото: instagram.com/rakitskyy_official

Ракицький відвідав Покровськ

Ракицький у Покровську відвідав спортивний комплекс, де починав свою футбольну кар'єру. Небезпека для футболіста була у зв'язку з тим, що недалеко від міста знаходиться лінія фронту і противник завдає артилерійські удари.

Не дивлячись на всю небезпеку Ракицький залишив пост в Instagram, де написав, що Покровськ — це Україна.

"Покровськ — це наше місто. Це — наша Україна", — написав Ракицький.

Ярослав Ракицький
Ярослав Ракицький (праворуч) у Покровську відвідав рідний спорткомплекс. Фото: instagram.com/rakitskyy_official

Зазначимо, що Ракицький зараз перебуває без клубу. 1 липня 2024 року 35-річний футболіст залишив донецький "Шахтар" і досі у "відпустці".

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ЗСУ футбол Ярослав Ракіцький війна в Україні Покровськ

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