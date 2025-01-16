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Ракицкий побывал в Покровске и сделал важное заявление

16 января 2025 11:10
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Ярослав Ракицкий посетил Покровск и поддержал военных
Ярослав Ракицкий. Фото: instagram.com/rakitskyy_official
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Экс-футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий снова проведал военных в зоне боевых действий. На этот раз он побывал в Покровске.

Фото с Покровска Ракицкий опубликовал в Instagram.

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Ярослав Ракицкий (слева) в Покровске. Фото: instagram.com/rakitskyy_official

Ракицкий посетил Покровск

Ракицкий в Покровске посетил спортивный комплекс, где начинал свою футбольную карьеру. Опасность для футболиста возикла в связи с тем, что недалеко от города находится линия фронта и противник наносит артиллерийские удары.

Несмотря на всю опасность Ракицкий оставил пост в Instagram, где написал, что Покровск — это Украина.

"Покровск — это наш город. Это — наша Украина", — написал Ракицкий.

Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий (справа) в Покровске посетил родной спорткомплекс. Фото: instagram.com/rakitskyy_official

Отметим, что Ракицкий сейчас находится без клуба. 1 июля 2024 года 35-летний футболист покинул донецкий "Шахтер" и пока в "отпуске".

Напомним, журналист Игорь Бурбас посорился с президентом киевского "Динамо" Игорем Суркисом.

В УАФ знашли претендентов на должности главных тренеров в юношеские сборные U-15, U-16, U-17.

Лиссабонскую "Бенфику" вскоре может покинуть украинский вратарь Анатолий Трубин.

Сергея Палкина призывают уволить из донецкого "Шахтера" из-за "поражений" харьковскому "Металлисту 1925".

ВСУ футбол Ярослав Ракицкий война в Украине Покровск

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