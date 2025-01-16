Ярослав Ракицкий посетил Покровск и поддержал военных

Ракицкий побывал в Покровске и сделал важное заявление
Экс-футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий снова проведал военных в зоне боевых действий. На этот раз он побывал в Покровске.
Фото с Покровска Ракицкий опубликовал в Instagram.
Ракицкий посетил Покровск
Ракицкий в Покровске посетил спортивный комплекс, где начинал свою футбольную карьеру. Опасность для футболиста возикла в связи с тем, что недалеко от города находится линия фронта и противник наносит артиллерийские удары.
Несмотря на всю опасность Ракицкий оставил пост в Instagram, где написал, что Покровск — это Украина.
"Покровск — это наш город. Это — наша Украина", — написал Ракицкий.
Отметим, что Ракицкий сейчас находится без клуба. 1 июля 2024 года 35-летний футболист покинул донецкий "Шахтер" и пока в "отпуске".
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