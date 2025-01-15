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Джокер обещает "сюрприз" Ахметову от руководства Металлиста 1925

15 января 2025 16:31
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Металлист 1925 продолжает мешать Шахтеру — вскоре они снова перейдут им дорогу
Ринат Ахметов на встрече с Сергеем Палкиным, Дарио Срной и Марино Пушичем. Фото: "Шахтер"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Руководство харьковского "Металлиста 1925" в начавшемся 2025-м году негласно объявило войну донецкому "Шахтеру". Команда с молодыми владельцами уже дважды переходило дорогу "горнякам".

По информации Telegram-канала Джокер, вскоре состоится третья попытка перейти дорогу "Шахтеру".

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Богдан Бойко
Богдан Бойко и Сергей Стороженко. Фото: "Металлист 1925"

Как "Металлист 1925" мешает "Шахтеру"

Палки в колеса "Шахтеру" вставляет лично совладелец харьковского клуба Богдан Бойко, а не основной инвестор Владимир Носов.

Сначала Бойко и "Металлист 1925" дали "Шахтеру" мощную пощечину, когда им удалось выдернуть из-под носа дончан правого защитника полтавской "Ворскли" Илью Крупского. Инвестор харьковского клуба лично вел переговоры и переубедил футболиста сделать выбор в их пользу.

Второй оплеухой для "Шахтера" стало то, как Бойко сыграл на опережение и раньше дончан забронировал лучшие поля тренировочной базы "Руха" в Винниках. Такой дерзости действующий чемпионы Украины не ожидали.

По информации Джокера, вскоре "Металлист 1925" в третий раз перейдет дорогу "Шахтеру". О деталях пока не сообщается.

"Ближайшее время Богдан Бойко готовит еще один сюрприз Ринату Ахметову.

Сергей Палкин, шефа долго позорить будешь? Незаменимых, Сережа, нет", — говорится в сообщении канала.

Напомним, в УАФ назвали тренеров, которые могут возглавить юниорские и юношеские сборные.

Вратарь национальной команды по футболу Анатолий Трубин может переехать в топовый чемпионат.

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футбол Ринат Ахметов ФК Шахтер ФК Металлист 1925 Богдан Бойко

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16:21 Штрафы до 2 млн грн и тюрьма — за что в Украине накажут бизнес

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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