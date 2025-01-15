Металлист 1925 продолжает мешать Шахтеру — вскоре они снова перейдут им дорогу

Ринат Ахметов на встрече с Сергеем Палкиным, Дарио Срной и Марино Пушичем. Фото: "Шахтер"

Руководство харьковского "Металлиста 1925" в начавшемся 2025-м году негласно объявило войну донецкому "Шахтеру". Команда с молодыми владельцами уже дважды переходило дорогу "горнякам".

По информации Telegram-канала Джокер, вскоре состоится третья попытка перейти дорогу "Шахтеру".

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Богдан Бойко и Сергей Стороженко. Фото: "Металлист 1925"

Как "Металлист 1925" мешает "Шахтеру"

Палки в колеса "Шахтеру" вставляет лично совладелец харьковского клуба Богдан Бойко, а не основной инвестор Владимир Носов.

Сначала Бойко и "Металлист 1925" дали "Шахтеру" мощную пощечину, когда им удалось выдернуть из-под носа дончан правого защитника полтавской "Ворскли" Илью Крупского. Инвестор харьковского клуба лично вел переговоры и переубедил футболиста сделать выбор в их пользу.

Второй оплеухой для "Шахтера" стало то, как Бойко сыграл на опережение и раньше дончан забронировал лучшие поля тренировочной базы "Руха" в Винниках. Такой дерзости действующий чемпионы Украины не ожидали.

По информации Джокера, вскоре "Металлист 1925" в третий раз перейдет дорогу "Шахтеру". О деталях пока не сообщается.

"Ближайшее время Богдан Бойко готовит еще один сюрприз Ринату Ахметову.

Сергей Палкин, шефа долго позорить будешь? Незаменимых, Сережа, нет", — говорится в сообщении канала.

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