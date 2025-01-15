Металіст 1925 продовжує заважати Шахтарю — незабаром вони знову перейдуть їм дорогу

Рінат Ахметов на зустрічі з Сергієм Палкіним, Даріо Срною і Марино Пушичем. Фото: "Шахтар"

Керівництво харківського "Металіста 1925" у 2025-му році негласно оголосило війну донецькому "Шахтарю". Команда з молодими власниками вже двічі переходила дорогу "гірникам".

За інформацією Telegram-каналу Джокер, незабаром відбудеться третя спроба перейти дорогу "Шахтарю".

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Як "Металіст 1925″ заважає "Шахтарю"

Палки в колеса "Шахтарю" вставляє особисто співвласник харківського клубу Богдан Бойко, а не основний інвестор Володимир Носов.

Спочатку Бойко і "Металіст 1925" дали "Шахтарю" потужного ляпаса, коли їм вдалося висмикнути з-під носа донеччан правого захисника полтавської "Ворскли" Іллю Крупського. Інвестор харківського клубу особисто вів переговори і переконав футболіста зробити вибір на їхню користь.

Другим ляпасом для "Шахтаря" стало те, як Бойко зіграв на випередження і раніше донеччан забронював найкращі поля тренувальної бази "Руху" у Винниках. Такої зухвалості чинні чемпіони України не очікували.

За інформацією Джокера, незабаром "Металіст 1925" втретє перейде дорогу "Шахтарю". Про деталі поки не повідомляється.

"Найближчим часом Богдан Бойко готує ще один сюрприз Рінату Ахметову.

Сергій Палкін, шефа довго ганьбити будеш? Незамінних, Сергійку, нема", — йдеться у повідомленні каналу.

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