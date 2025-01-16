Сыч объяснил, кто мог подставить Мудрика в деле с допингом

Михаил Мудрик отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Защитник львовского "Руха" и сборной Украины Алексей Сыч поделился мнением об истории с допингом Михаила Мудрика. Молодой футболист верит в невиновность партнера по национальной команде.

Сыч рассказал, как запрещенное вещество могло попасть в организм Мудрика, сообщает "Брутальный футбол".

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Михаил Мудрик в матче за сборную Украины. Фото: скриншот YouTube

Как допинг попал в кровь Мудрика

Молодой защитник напомнил, что в сборной Украины никто не сдавал допинг-пробы. Из этого можно сделать вывод, что запрещенное вещество оказалось в организме Мудрика в то время, как он находился в расположении "Челси".

Алексей Сыч в национальной команде. Фото: instagram.com/sycholeksii/

Сыч выдвинул теорию о том, что Мудрику могли специально дать допинг. При этом сам Михаил мог этого не знать и принять запрещенное вещество в качестве витаминов или специальной добавки. Алексей считает, что это могло быть выгодно определенным силам.

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