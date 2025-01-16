Сыч объяснил, кто мог подставить Мудрика в деле с допингом

Сыч считает, что Мудрика подставили в истории с допингом
Защитник львовского "Руха" и сборной Украины Алексей Сыч поделился мнением об истории с допингом Михаила Мудрика. Молодой футболист верит в невиновность партнера по национальной команде.
Сыч рассказал, как запрещенное вещество могло попасть в организм Мудрика, сообщает "Брутальный футбол".
Алексей Сыч переживает за будущее Михаила Мудрика вместе с другими игроками сборной Украины. Защитник уверен, что футболист "Челси" не мог самостоятельно, сознательно принять допинг. Сыч считает, что Мудрика могли намеренно подставить.
Как допинг попал в кровь Мудрика
Молодой защитник напомнил, что в сборной Украины никто не сдавал допинг-пробы. Из этого можно сделать вывод, что запрещенное вещество оказалось в организме Мудрика в то время, как он находился в расположении "Челси".
Сыч выдвинул теорию о том, что Мудрику могли специально дать допинг. При этом сам Михаил мог этого не знать и принять запрещенное вещество в качестве витаминов или специальной добавки. Алексей считает, что это могло быть выгодно определенным силам.
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