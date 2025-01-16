Шахтар готує рекордний трансфер форварда — що відомо

Головний тренер "Шахтаря" Марино Пушич. Фото: instagram.com/fcshakhtar

Українські клуби продовжують підготовку до поновлення чемпіонату. Зокрема, підписують нових гравців.

Донецький "Шахтар" найближчим часом може підписати нового футболіста, повідомляє BurBuzz.

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Інсайд про нового форварда "Шахтаря". Фото: скриншот BurBuzz

Рекордні трансфери "Шахтаря"

За даними ресурсу Transfermarkt, найдорожчою покупкою "Шахтаря" досі залишається бразильський вінгер Бернард, якого придбали у сезоні 13/14 у "Атлетико Мінейро" за 25 мільйонів євро.

Друге місце у ще одного вінгера — Педріньо, який перейшов до донецького клубу з "Бенфіки" за 18 мільйонів євро. На третьому теж вінгер — Тайсон, який перейшов з харківського "Металіста" за 15 мільйонів євро.

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