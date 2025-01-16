Харатін обрав новий клуб і готується підписати контракт

Ігор Харатін із Кубком Польщі. Фото: instagram.com/igor_kharatin/

Керівництво "Вереса" збирається підсилити команду футболістом, у якого є досвід виступів за збірну України. Ігор Харатін підпише довгостроковий контракт із клубом.

Харатін не так давно повернувся в Україну, але не закріпився у складі "Колоса", повідомляє "ТаТоТаке".

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"Верес" зміцнить склад за допомогою трансферу досвідченого півзахисника. Ігор Харатін, якому в лютому виповниться 30 років, підпише контракт із клубом із Рівного на 2,5 роки. Він стане одним із двох гучних трансферів, про які нещодавно згадав спортивний директор клубу Юрій Габовда.

Ігор Харатін проти Лео Мессі у складі "Ференцвароша". Фото: instagram.com/igor_kharatin/

Що відомо про Харатіна

Вихованець київського "Динамо" виступав за кілька закордонних клубів. Це польська "Легія", угорський "Ференцварош" та словацький ДАК 1904. Харатін тричі завойовував золоті медалі чемпіонату Угорщини. Тоді його одноклубником був Олександр Зубков, а команду тренував Сергій Ребров.

У 2020 році Харатін провів 4 матчі за збірну України. У грудні 2024 року футболіста затримали на Закарпатті співробітники ТЦК, проте незабаром він повернувся в розташування "Колоса", за який зараз виступає.

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