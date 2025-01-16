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Ексфутболіст збірної України підписав контракт із клубом УПЛ

16 січня 2025 14:09
Станіслав Костюк - Редактор
Харатін обрав новий клуб і готується підписати контракт
Ігор Харатін із Кубком Польщі. Фото: instagram.com/igor_kharatin/
Станіслав Костюк - Редактор

Керівництво "Вереса" збирається підсилити команду футболістом, у якого є досвід виступів за збірну України. Ігор Харатін підпише довгостроковий контракт із клубом.

Харатін не так давно повернувся в Україну, але не закріпився у складі "Колоса", повідомляє "ТаТоТаке".

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"Верес" зміцнить склад за допомогою трансферу досвідченого півзахисника. Ігор Харатін, якому в лютому виповниться 30 років, підпише контракт із клубом із Рівного на 2,5 роки. Він стане одним із двох гучних трансферів, про які нещодавно згадав спортивний директор клубу Юрій Габовда.

Ігор Харатін
Ігор Харатін проти Лео Мессі у складі "Ференцвароша". Фото: instagram.com/igor_kharatin/

Що відомо про Харатіна

Вихованець київського "Динамо" виступав за кілька закордонних клубів. Це польська "Легія", угорський "Ференцварош" та словацький ДАК 1904. Харатін тричі завойовував золоті медалі чемпіонату Угорщини. Тоді його одноклубником був Олександр Зубков, а команду тренував Сергій Ребров.

У 2020 році Харатін провів 4 матчі за збірну України. У грудні 2024 року футболіста затримали на Закарпатті співробітники ТЦК, проте незабаром він повернувся в розташування "Колоса", за який зараз виступає.

Нагадаємо, футболіст збірної України вважає, що Михайла Мудрика підставили в історії з допінгом. 

Анатолій Трубін отримає пропозицію про трансфер одразу від двох різних європейських клубів. 

Керівництво "Арсеналу" вирішило відправити Олександра Зінченка до Туреччини, переговори вже тривають. 

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спорт футбол Футбол трансфери Верес Ігор Харатін

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14:12 Зеленський висловився про таємні переговори з Росією

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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