Харатин выбрал новый клуб и готовится подписать контракт

Игорь Харатин с Кубком Польши. Фото: instagram.com/igor_kharatin/

Руководство "Вереса" собирается усилить команду футболистом, у которого есть опыт выступлений за сборную Украины. Игорь Харатин подпишет долгосрочный контракт с клубом.

Харатин не так давно вернулся в Украину, но не закрепился в составе "Колоса", сообщает "ТаТоТаке".

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"Верес" укрепит состав с помощью трансфера опытного полузащитника. Игорь Харатин, которому в феврале исполнится 30 лет, подпишет контракт с клубом из Ровно на 2,5 года. Он станет одним из двух громких трансферов, о которых недавно упомянул спортивный директор клуба Юрий Габовда.

Игорь Харатин против Лео Месси в составе "Ференцвароша". Фото: instagram.com/igor_kharatin/

Что известно о Харатине

Воспитанник киевского "Динамо" выступал за несколько заграничных клубов. Это польская "Легия", венгерский "Ференцварош" и словацкий ДАК 1904. Харатин трижды завоевывал золотые медали чемпионата Венгрии. Тогда его одноклубником был Александр Зубков, а команду тренировал Сергей Ребров.

В 2020 году Харатин провел 4 матча за сборную Украины. В декабре 2024 года футболиста задержали на Закарпатье сотрудники ТЦК, однако вскоре он вернулся в расположение "Колоса", за который сейчас выступает.

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