Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Игрок сборной может вернуться из Англии в Украину — о ком речь arrow

Игрок сборной может вернуться из Англии в Украину — о ком речь

18 января 2025 11:34
Станислав Костюк - Редактор
Русин собрался вернуться в чемпионат Украины из Сандерленда
Виталий Миколенко (слева) и Назарий Русин в Англии. Фото: instagram.com/nazariyrusyn31/
Станислав Костюк - Редактор

Форвард сборной Украины Назарий Русин может уйти из английского "Сандерленда". В услугах молодого футболиста заинтересован клуб из УПЛ.

Представитель украинской Премьер-лиги уже сделал предложение игроку, сообщает Telegram-канал Inside UPL

Читайте также:

Украинский форвард английского "Сандерленда" Назарий Русин должен принять непростое решение. Он получил предложение о возвращении на родину, где футболисту будет гарантировано гораздо больше игрового времени. Трансфер может состояться в этом месяце.

Михаил Мудрик
Цыганков, Довбик, Мудрик и Русин в сборной Украины. Фото: УАФ

Куда может перейти Русин

В услугах 26-летнего форварда заинтересован черкасский ЛНЗ. Футболист уже размышляет о том, стоит ли принять это предложение. Пока не известно, идет ли речь о полноценном трансфере или аренде до конца сезона. 

После 17 матчей ЛНЗ идет на 10 месте в турнирной таблице. На счету Назария Русина 11 поединков за "Сандерленд" в этом сезоне. Форвард забил 1 гол. 

Назарий Русин
Назарий Русин во время разминки. Фото: УАФ

До трансфера в английский клуб Русин выступал за "Динамо", "Зарю", "Днепр-1", "Черноморец" и польскую "Легию". 

Напомним, у защитника сборной Украины Виталия Миколенко тоже появился вариант со сменой команды, который предполагает отъезд из Англии. 

Одиозный Артем Милевский продемонстрировал, чем занимался в свой день рождения с известной моделью. 

Легендарный боксер Майк Тайсон заплатил 13 млн евро за роскошный дом в элитном районе Флориды. 

Донецкий "Шахтер" готовит трансфер, который всколыхнет украинскую Премьер-лигу. 

спорт футбол Футбол трансферы ЛНЗ Назарий Русин Сандерленд

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:30 Люблю Украину — Свитолина сообщила, почему обыграла Паолини

14:30 Лучшие сферы для подработки — где в Украине платят больше всего

14:17 У ребенка на Черниговщине обнаружили метапневмовирус — детали

14:16 Возле моря опасно — Одессу накроет мощный шторм

14:13 Метель испортит выходной — прогноз погоды в Харькове на завтра

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:05 Отопление в 2025 году — как и где купить топливные дрова

13:48 ГБР заочно сообщило о подозрении "куратору" РПЦ в Украине

13:43 Инаугурация Трампа 2025 — церемония присяги нового Президента США

13:42 Мобилизация в РФ — эксперт рассказал, что это значит для Украины

13:39 Генштаб подтвердил дальнобойные удары по РФ и ВОТ — куда попали

14:30 Люблю Украину — Свитолина сообщила, почему обыграла Паолини

14:30 Лучшие сферы для подработки — где в Украине платят больше всего

14:17 У ребенка на Черниговщине обнаружили метапневмовирус — детали

14:16 Возле моря опасно — Одессу накроет мощный шторм

14:13 Метель испортит выходной — прогноз погоды в Харькове на завтра

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:05 Отопление в 2025 году — как и где купить топливные дрова

13:48 ГБР заочно сообщило о подозрении "куратору" РПЦ в Украине

13:43 Инаугурация Трампа 2025 — церемония присяги нового Президента США

13:42 Мобилизация в РФ — эксперт рассказал, что это значит для Украины

13:39 Генштаб подтвердил дальнобойные удары по РФ и ВОТ — куда попали

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Эксклюзив

06:33 В Украине хотят забронировать адвокатов — при каких условиях

17 января 2025

06:40 Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе

06:20 Цены на недвижимость в 2025 году — где в Украине дешевые квартиры

06:06 Дорогие авто, банкеты и 500 млн в кино — куда идут наши деньги

16 января 2025

18:47 Как изменились доходы одесситов за прошлый год — опрос

17:05 Кого касаются лимиты на банковские переводы — разбор от НБУ

16:05 Банковская тайна в Украине — что это и хотят ли ее отменить

14:50 Как выросли зарплаты в Украине — статистика вакансий и отраслей

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Text

02:50 Как российские добровольцы занимают места украинских бойцов

Text

02:33 Нужен компромисс или РФ пойдет дальше — депутат Бурмич

17 января 2025
Text

22:56 Украина увеличила мощности "зеленой" энергетики, — эксперт

Text

18:56 Политтехнолог ответил, когда состоится встреча Трампа и Путина

Text

17:55 Заявление Сырского и цены на коммуналку — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден раскрыл главный страх Путина, — эфир День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину приостановки работы комиссии по ТЦК

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

09:52 Скороход объяснила, для чего могут использовать СЗЧ военные

Text

08:00 Ермак заявил о встрече Зеленского с Трампом — эфир Ранок.LIVE

16 января 2025
Text

21:22 Речь Байдена на прощальной церемонии в Пентагоне — прямой эфир

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

17 января 2025

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту