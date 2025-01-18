Русин собрался вернуться в чемпионат Украины из Сандерленда

Виталий Миколенко (слева) и Назарий Русин в Англии. Фото: instagram.com/nazariyrusyn31/

Форвард сборной Украины Назарий Русин может уйти из английского "Сандерленда". В услугах молодого футболиста заинтересован клуб из УПЛ.

Представитель украинской Премьер-лиги уже сделал предложение игроку, сообщает Telegram-канал Inside UPL.

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Украинский форвард английского "Сандерленда" Назарий Русин должен принять непростое решение. Он получил предложение о возвращении на родину, где футболисту будет гарантировано гораздо больше игрового времени. Трансфер может состояться в этом месяце.

Цыганков, Довбик, Мудрик и Русин в сборной Украины. Фото: УАФ

Куда может перейти Русин

В услугах 26-летнего форварда заинтересован черкасский ЛНЗ. Футболист уже размышляет о том, стоит ли принять это предложение. Пока не известно, идет ли речь о полноценном трансфере или аренде до конца сезона.

После 17 матчей ЛНЗ идет на 10 месте в турнирной таблице. На счету Назария Русина 11 поединков за "Сандерленд" в этом сезоне. Форвард забил 1 гол.

Назарий Русин во время разминки. Фото: УАФ

До трансфера в английский клуб Русин выступал за "Динамо", "Зарю", "Днепр-1", "Черноморец" и польскую "Легию".

Напомним, у защитника сборной Украины Виталия Миколенко тоже появился вариант со сменой команды, который предполагает отъезд из Англии.

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