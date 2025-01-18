Русин собрался вернуться в чемпионат Украины из Сандерленда

Игрок сборной может вернуться из Англии в Украину — о ком речь
Форвард сборной Украины Назарий Русин может уйти из английского "Сандерленда". В услугах молодого футболиста заинтересован клуб из УПЛ.
Представитель украинской Премьер-лиги уже сделал предложение игроку, сообщает Telegram-канал Inside UPL.
Украинский форвард английского "Сандерленда" Назарий Русин должен принять непростое решение. Он получил предложение о возвращении на родину, где футболисту будет гарантировано гораздо больше игрового времени. Трансфер может состояться в этом месяце.
Куда может перейти Русин
В услугах 26-летнего форварда заинтересован черкасский ЛНЗ. Футболист уже размышляет о том, стоит ли принять это предложение. Пока не известно, идет ли речь о полноценном трансфере или аренде до конца сезона.
После 17 матчей ЛНЗ идет на 10 месте в турнирной таблице. На счету Назария Русина 11 поединков за "Сандерленд" в этом сезоне. Форвард забил 1 гол.
До трансфера в английский клуб Русин выступал за "Динамо", "Зарю", "Днепр-1", "Черноморец" и польскую "Легию".
Напомним, у защитника сборной Украины Виталия Миколенко тоже появился вариант со сменой команды, который предполагает отъезд из Англии.
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