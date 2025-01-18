Русин зібрався повернутися в чемпіонат України із Сандерленда

Віталій Миколенко (ліворуч) і Назарій Русин в Англії. Фото: instagram.com/nazariyrusyn31/

Форвард збірної України Назарій Русин може піти з англійського "Сандерленда". У послугах молодого футболіста зацікавлений клуб з УПЛ.

Представник української Прем'єр-ліги вже зробив пропозицію гравцеві, повідомляє Telegram-канал Inside UPL.

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Український форвард англійського "Сандерленда" Назарій Русин має прийняти непросте рішення. Він отримав пропозицію про повернення на батьківщину, де футболістові буде гарантовано набагато більше ігрового часу. Трансфер може відбутися цього місяця.

Циганков, Довбик, Мудрик та Русин у збірній України. Фото: УАФ

Куди може перейти Русин

У послугах 26-річного форварда зацікавлений черкаський ЛНЗ. Футболіст уже розмірковує про те, чи варто прийняти цю пропозицію. Наразі не відомо, чи йдеться про повноцінний трансфер, чи про оренду до кінця сезону.

Після 17 матчів ЛНЗ йде на 10 місці в турнірній таблиці. На рахунку Назарія Русина 11 поєдинків за "Сандерленд" у цьому сезоні. Форвард забив 1 гол.

Назарій Русин під час розминки. Фото: УАФ

До трансферу до англійського клубу Русин виступав за "Динамо", "Зорю", "Дніпро-1", "Чорноморець" та польську "Легію".

Нагадаємо, у захисника збірної України Віталія Миколенка також з'явився варіант зі зміною команди, який передбачає від'їзд з Англії.

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