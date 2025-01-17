Майк Тайсон зробив одну з найдорожчих покупок у житті

Майк Тайсон під час бою. Фото: instagram.com/miketyson/

Відомий американський спортсмен Майк Тайсон став володарем величезного особняка з великою територією. Легендарний боксер придбав будинок з ділянок у Флориді.

"Залізний Майк" щедро заплатив за новий особняк, повідомляє The Palm Beach Post.

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Минулий рік виявився насиченим для Майка Тайсона. Боксер повернувся в ринг у віці 58 років повернувся на ринг і провів бій з блогером Джейком Полом. Колишній спортсмен вистояв проти молодого суперника 8 раундів по 2 хвилини й програв одноголосним рішенням суддів.

Такий вигляд має місто, в якому купив будинок Майк Тайсон. Фото: Palm Beach Post

Новий будинок Тайсона

За протистояння з Джейком Полом боксер заробив 20 млн доларів. Більшу частину гонорару він витратив на придбання особняка в місті Делрей-Біч, Флорида, США. Новий будинок обійшовся "Залізному Майку" у 13 млн доларів.

Особняк є частиною спільноти Tierra del Rey Estates & Ranches (у перекладі "Земля королів" — Ред.). Площа ділянки, на якій побудовано будинок, становить 2,2 гектара. Сусідами Майка Тайсона стали зірки шоубізнесу, американські політики та мільйонери.

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