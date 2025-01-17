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Лідером Динамо цікавиться топклуб, де грають світові зірки

17 січня 2025 09:51
Станіслав Костюк - Редактор
Бущаном цікавиться топклуб, де грають світові зірки
Георгій Бущан (праворуч) і Микола Шапаренко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"
Станіслав Костюк - Редактор

Голкіпер збірної України Георгій Бущан справді близький до трансферу з київського "Динамо". Ним цікавляться відразу декілька клубів, один з яких серйозно налаштований оформити перехід українського воротаря.

Стало відомо, про який саме закордонний клуб ідеться, повідомляє Telegram-канал "Інсайди від Пасічника 2.0". 

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На початку 2025 року з'явилася інформація про те, що основний голкіпер київського "Динамо" Георгій Бущан зацікавив один із клубів Саудівської Аравії. Виявилося, що ці чутки відповідають дійсності. Стало відомо, про яку команду йдеться. 

Георгій Бущан
Георгій Бущан на зборі "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Куди може перейти Бущан 

У послугах українського футболіста зацікавлений саудівський "Аль-Шабаб". У команді, яку тренує колишній наставник збірної Туреччини Фатіх Терім, виступають такі зірки світового футболу, як Яннік Карраско (Бельгія), Джакомо Бонавентура (Італія). Нещодавно за команду грав й Евер Банега (Аргентина).

Окрім цього, Бущаном цікавиться один із відомих європейських клубів, але його назва поки не повідомляється. "Динамо" не відповість категоричною відмовою потенційним покупцям. Однак при цьому київський клуб відпустить свого основного голкіпера тільки в тому випадку, якщо отримає дуже вигідну пропозицію щодо його трансферу.

Нагадаємо, у збірній України пояснили, як допінг міг потрапити в організм Михайла Мудрика. 

У Олександра Зінченка з'явиться шанс повернутися до основного складу, але не "Арсеналу", а зовсім іншої команди.

Київське "Динамо" може втратити свого єдиного легіонера — відомі деталі угоди.

спорт футбол Динамо Футбол трансфери Георгій Бущан

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10:27 Чорноморець відмовився грати з деякими клубами — чому

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:23 ШІ показав, якими будуть школи в Україні у майбутньому

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