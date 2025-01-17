Бущаном интересуется топклуб, где играют мировые звезды

Георгий Бущан (справа) и Николай Шапаренко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан действительно близок к уходу из киевского "Динамо". Им интересуются сразу несколько клубов, один из которых серьезно настроен оформить переход украинского вратаря.

Стало известно, о каком именно зарубежном клубе идет речь, сообщает Telegram-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

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В начале 2025 года появилась информация о том, что основной голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан заинтересовал один из клубов Саудовской Аравии. Оказалось, что эти слухи соответствуют действительности. Стало известно, о какой команде идет речь.

Георгий Бущан на сборе "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Куда может перейти Бущан

В услугах украинского футболиста заинтересован саудовский "Аль-Шабаб". В команде, которую тренирует бывший наставник сборной Турции Фатих Терим, выступают такие звезды мирового футбола, как Янник Карраско (Бельгия), Джакомо Бонавентура (Италия). Недавно за команду играл и Эвер Банега (Аргентина).

Помимо этого, Бущаном интересуется один из известных европейских клубов, но его название пока не сообщается. "Динамо" не ответит категорическим отказом потенциальным покупателям. Однако при этом киевский клуб отпустит своего основного голкипера только в том случае, если получит очень выгодное предложение по его трансферу.

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