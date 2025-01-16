Эдуардо Герреро из Динамо Киев может перейти в мексиканский Пумас

Эдуардо Герреро. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" вскоре может потерять одного из своих нападающих. Команду может покинуть перуанец Эдуардо Герреро.

Мексиканские СМИ сообщили об интересе к футболисту, передает портал dynamo.kiev.ua.

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"Динамо" потеряет Герреро

Панамский футболист, который в летнее трансферное окно перешел из "Зари" в "Динамо" не может заиграть за киевлян и стать стабильным резервистом. Когда 24-летний перуанец заменяет Владислава Ваната, то команда сильно проседает в атаке. По этой причине клуб может продать футболиста за любое адекватное предложение.

Владимир Бражко и Эдуардо Герреро. Фото: "Динамо"

В Мексике в услугах игрока заинтересован футбольный клуб "Пумас", который ищет такого же физически крепкого и опытного форварда как Герреро.

К тому же в "Пумасе" обратили внимание на то, что Герреро знает нескольких игроков команды, среди которых его соотечественник Адальберто Карраскилью.

На текущий момент у Герреро есть действующий контракт с "Динамо" до лета 2029 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 2,5 млн евро.

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