Едуардо Герреро з Динамо Київ може перейти в мексиканський Пумас

Едуардо Герреро. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" незабаром може втратити одного зі своїх нападників. Команду може покинути перуанець Едуардо Герреро.

Мексиканські ЗМІ повідомили про інтерес до футболіста, передає портал dynamo.kiev.ua.

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"Динамо" втратить Герреро

Панамський футболіст, який у літнє трансферне вікно перейшов із "Зорі" до "Динамо", не може успішно заграти за киян і стати стабільним резервістом. Коли 24-річний перуанець замінює Владислава Ваната, то команда сильно просідає в атаці. З цієї причини клуб може продати гравця за будь-яку адекватну пропозицію.

Володимир Бражко та Едуардо Герреро. Фото: "Динамо"

У Мексиці в послугах гравця зацікавлений футбольний клуб "Пумас", який шукає такого ж фізично міцного і досвідченого форварда як Герреро.

До того ж у "Пумасі" звернули увагу на те, що Герреро знає кількох гравців команди, серед яких його співвітчизник Адальберто Карраскілью.

На поточний момент у Герреро є чинний контракт із "Динамо" до літа 2029 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 2,5 млн євро.

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