Едуардо Герреро з Динамо Київ може перейти в мексиканський Пумас

Нападник Динамо Герреро близький до переходу в інший клуб
Київське "Динамо" незабаром може втратити одного зі своїх нападників. Команду може покинути перуанець Едуардо Герреро.
Мексиканські ЗМІ повідомили про інтерес до футболіста, передає портал dynamo.kiev.ua.
"Динамо" втратить Герреро
Панамський футболіст, який у літнє трансферне вікно перейшов із "Зорі" до "Динамо", не може успішно заграти за киян і стати стабільним резервістом. Коли 24-річний перуанець замінює Владислава Ваната, то команда сильно просідає в атаці. З цієї причини клуб може продати гравця за будь-яку адекватну пропозицію.
У Мексиці в послугах гравця зацікавлений футбольний клуб "Пумас", який шукає такого ж фізично міцного і досвідченого форварда як Герреро.
До того ж у "Пумасі" звернули увагу на те, що Герреро знає кількох гравців команди, серед яких його співвітчизник Адальберто Карраскілью.
На поточний момент у Герреро є чинний контракт із "Динамо" до літа 2029 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 2,5 млн євро.
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