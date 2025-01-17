Катерина Усик показала унікальні сімейні фотографії боксера

Катерина Усик під час фотосесії. Знімок: instagram.com/usyk_kate1505/

Чемпіон світу з боксу в надважкій ваговій категорії Олександр Усик святкує день народження. Відомому українському спортсмену виповнилося 38 років.

Дружина боксера на своїй сторінці в Instagram показала, яку різницю між Олександром на рингу й в сімейному колі.

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Катерина Усик привітала свого чоловіка зі святом. "З твоїм днем! Кохаю", — написала дружина українського спортсмена в соціальній мережі. Вона додала кілька фотографій, які вболівальники могли раніше не бачити.

Олександр та Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Яким є Усик у колі рідних та близьких

З самого ранку Катерина Усик публікує світлини свого чоловіка, однак серед них немає знімків боксера на рингу та з чемпіонськими поясами. Дружина Олександра нагадує, що він залишається люблячим батьком і чоловіком.

Усик залишається романтиком у стосунках із дружиною. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Усик дійсно намагається проводити весь вільний час із сім'єю. У 2024 році він мало уваги приділяв Катерині та дітям. Боксер провів два важливих поєдинки, став абсолютним чемпіоном світу та відправив на пенсію Тайсона Ф'юрі.

Олександр Усик з дітьми. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Про плани Усика на 2025 рік нічого достеменно не відомо. Не виключено, що Олександру доведеться провести ще один поєдинок, щоб захистити свої титули від претендента. Але боксер спробує приділити максимум уваги родині.

Олександр Усик на відпочинку. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Олександр та Катерина Усик виховують синів Кирила й Михайла та доньок Єлизавету та Марію, яка народилася в січні 2024 року.

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