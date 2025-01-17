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Усику виповнилось 38 років — цікаві факти про легенду боксу

17 січня 2025 08:10
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Усик святкує день народження — скільки йому років та що відомо про нього
Український боксер Олександр Усик перед боєм з Тайсоном Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Сьогодні свій день народження святкує боксер, який вже став однією із легендарних постатей українського спорту. Зрештою, не тільки українського, а й світового теж. 

Олександр Усик сьогодні, 17 січня, святкує 38-річчя, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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Його спортивна кар'єра вже стала прикладом для наслідування. При цьому, він ще не планує зупинятися.

 

Факти про Олександра Усика

Олександр Усик підписав контракт з футбольним клубом "Полісся". Він досі офіційно не дебютував за клуб, але не відкидає таку можливість у майбутньому. 

Одна із мрій Усика — зіграти у кіно. Частково вона вже виконана, українець отримав роль у голлівудському фільмі з відомим актором Дуейном Джонсоном. 

Чому частково? Тому що Усик цілком можливо захоче більшого, ніж одна роль. 

Олександр Усик веде щоденник. Про це він зізнався в одному зі своїх інтерв'ю. За словами боксера, він записує туди свої емоції та переживання. 

Нагадаємо, гравець "Арсенала" Олександр Зінченко може переїхати до чемпіонату Туреччини. 

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спорт Олександр Усик бокс день народження українські боксери

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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