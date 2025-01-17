Усик святкує день народження — скільки йому років та що відомо про нього

Український боксер Олександр Усик перед боєм з Тайсоном Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Сьогодні свій день народження святкує боксер, який вже став однією із легендарних постатей українського спорту. Зрештою, не тільки українського, а й світового теж.

Олександр Усик сьогодні, 17 січня, святкує 38-річчя, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Його спортивна кар'єра вже стала прикладом для наслідування. При цьому, він ще не планує зупинятися.

Факти про Олександра Усика

Олександр Усик підписав контракт з футбольним клубом "Полісся". Він досі офіційно не дебютував за клуб, але не відкидає таку можливість у майбутньому.

Одна із мрій Усика — зіграти у кіно. Частково вона вже виконана, українець отримав роль у голлівудському фільмі з відомим актором Дуейном Джонсоном.

Чому частково? Тому що Усик цілком можливо захоче більшого, ніж одна роль.

Олександр Усик веде щоденник. Про це він зізнався в одному зі своїх інтерв'ю. За словами боксера, він записує туди свої емоції та переживання.

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