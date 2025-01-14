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Усик назвав для себе несподіваного суперника

14 січня 2025 01:46
Олексій Паламарчук - Редактор
Олександр Усик розповів про бій із Джеєм Опетаєю та повернення на ринг
Сауль Альварес і Олександр Усик. Фото: The Ring
Олексій Паламарчук - Редактор

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, WBC та IBO Олександр Усик після реваншу з Тайсоном Ф'юрі має небагато варіантів для наступного поєдинку. Українець має як очевидний, так і неочевидний варіанти продовження кар’єри.

Про несподіваний варіант Усик розповів в інтерв'ю iFL TV.

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Очікуваним варіантом для українця є переможець бою між чемпіоном світу за версією IBF Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером.

Суперник для Усика

Чемпіон світу прокоментував можливість поєдинку з топовим боксером першої важкої ваги Джеєм Опетаєю, який володіє поясами IBF та The Ring.

Усик заявив, що такий бій можливий, назвавши Опетайю чудовим боксером. Однак він додав, що зараз не думає про бокс, зосередившись на відпочинку та смаку червоного вина.

Усик наголосив, що планує повернутися на ринг і продовжити кар'єру, попри вік. Йому 17 січня виповниться 38 років.

"Поєдинок з Опетаєю? Це можливо, він чудовий боксер. Але зараз я не думаю про бокс, мій фокус на відпочинку і келиху червоного вина. Зараз я розслабляюся і намагаюся відволіктися від думок про ринг. Так, я повернуся і продовжу боксувати", — зазначив Усик.

Нагадаємо, у Донецьку футбольна арена "Шахтар" перебуває у жахливому стані.

В "Олександрії" тренер Руслан Ротань хоче замінити Івана Калюжного на молодшого футболіста із Шахтаря.

"Динамо" може втратити основного гравця, яким зацікавився топовий футбольний клуб із турецької Суперліги.

Чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко може зустрітися на рингу з колишнім хлопцем сестри Денисом Берінчиком.

Олександр Усик бокс суперважка вага професійний бокс українські боксери

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