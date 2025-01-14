Олександр Усик розповів про бій із Джеєм Опетаєю та повернення на ринг

Сауль Альварес і Олександр Усик. Фото: The Ring

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, WBC та IBO Олександр Усик після реваншу з Тайсоном Ф'юрі має небагато варіантів для наступного поєдинку. Українець має як очевидний, так і неочевидний варіанти продовження кар’єри.

Про несподіваний варіант Усик розповів в інтерв'ю iFL TV.

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Суперник для Усика

Чемпіон світу прокоментував можливість поєдинку з топовим боксером першої важкої ваги Джеєм Опетаєю, який володіє поясами IBF та The Ring.

Усик заявив, що такий бій можливий, назвавши Опетайю чудовим боксером. Однак він додав, що зараз не думає про бокс, зосередившись на відпочинку та смаку червоного вина.

Усик наголосив, що планує повернутися на ринг і продовжити кар'єру, попри вік. Йому 17 січня виповниться 38 років.

"Поєдинок з Опетаєю? Це можливо, він чудовий боксер. Але зараз я не думаю про бокс, мій фокус на відпочинку і келиху червоного вина. Зараз я розслабляюся і намагаюся відволіктися від думок про ринг. Так, я повернуся і продовжу боксувати", — зазначив Усик.

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