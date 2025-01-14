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Усик назвал для себя неожиданного соперника

14 января 2025 01:46
Алексей Паламарчук - Редактор
Александр Усик рассказал о бое с Джеем Опетаей и возвращении на ринг
Сауль Альварес и Александр Усик. Фото: The Ring
Алексей Паламарчук - Редактор

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, WBC и IBO Александр Усик после реванша с Тайсоном Фьюри имеет мало вариантов дл следующего поединка. Украинец имеет как очевидный, так и не очевидный варианты продолжения карьеры.

Об неожиданном варианте Усик рассказал в интервью iFL TV.

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Ожидаемым вариантом для украинца является победитель боя между чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.

Соперник для Усика

Чемпион мира прокомментировал возможность поединка с топовым боксером первого тяжелого веса Джеем Опетаей, который владеет поясами IBF и The Ring.

Усик заявил, что такой бой возможен, назвав Опетайю замечательным боксером. Однако он добавил, что в данный момент не думает о боксе, сосредоточившись на отдыхе и наслаждении красным вином.

Усик подчеркнул, что планирует вернуться на ринг и продолжить карьеру несмотря на возраст. Ему 17 января исполнится 38 лет.

"Поединок с Опетаей? Это возможно, он отличный боксер. Но сейчас я не думаю о боксе, мой фокус на отдыхе и бокале красного вина. Сейчас я расслабляюсь и стараюсь отвлечься от мыслей о ринге. Да, я вернусь и продолжу боксировать", — отметил Усик.

Напомним, в Донецке футбольная арена "Шахтер" находится в плохом состоянии.

В "Александрии" тренер Руслан Ротань хочет поменять Ивана Калюжного на более молодого футболиста из "Шахтера".

"Динамо" может упустить основного игрока, которым интересуется топовый футбольный клуб из турецкой Суперлиги.

Чемпион мира по боксу Василий Ломаченко может схлестнуться в ринге с бывшим парнем сестры Денисом Беринчиком.

Александр Усик бокс супертяжелый вес профессиональный бокс украинские боксеры

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