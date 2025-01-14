Александр Усик рассказал о бое с Джеем Опетаей и возвращении на ринг

Сауль Альварес и Александр Усик. Фото: The Ring

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, WBC и IBO Александр Усик после реванша с Тайсоном Фьюри имеет мало вариантов дл следующего поединка. Украинец имеет как очевидный, так и не очевидный варианты продолжения карьеры.

Об неожиданном варианте Усик рассказал в интервью iFL TV.

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Соперник для Усика

Чемпион мира прокомментировал возможность поединка с топовым боксером первого тяжелого веса Джеем Опетаей, который владеет поясами IBF и The Ring.

Усик заявил, что такой бой возможен, назвав Опетайю замечательным боксером. Однако он добавил, что в данный момент не думает о боксе, сосредоточившись на отдыхе и наслаждении красным вином.

Усик подчеркнул, что планирует вернуться на ринг и продолжить карьеру несмотря на возраст. Ему 17 января исполнится 38 лет.

"Поединок с Опетаей? Это возможно, он отличный боксер. Но сейчас я не думаю о боксе, мой фокус на отдыхе и бокале красного вина. Сейчас я расслабляюсь и стараюсь отвлечься от мыслей о ринге. Да, я вернусь и продолжу боксировать", — отметил Усик.

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