Усик рассказал, будет ли драться с Дюбуа — детали

Украинский боксер Александр Усик перед боем с Тайсоном Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

В мировом боксе продолжают подводить итоги прошедшего года. И готовить планы на следующий год.

Украинский боксер Александр Усик ответил, готов ли провести реванш с британским боксером Даниэлем Дюбуа, сообщает Ring Magazine.

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Разговоры о возможном бое между Усиком и Дюбуа начались сразу после победы украинца над Тайсоном Фьюри. И, похоже, будут только усиливаться.

Что сказал Усик

Александр Усик ответил, что сейчас очень хорошо проводит время с семьей.

"Просыпаюсь в 10-11 часов. Иногда в 7, когда хожу в церковь. Я релаксирую", — рассказал он.

В ответ на вопрос относительно возможного реванша с Даниэлем Дюбуа Усик ответил следующее:

"Без проблем, я готов. Но сейчас я отдыхаю."

Даниэль Дюбуа бросил вызов Александру Усику сразу после второго поединка украинца против Тайсона Ф'юри. Усик еще в ринге заявил, что готов снова драться с ним.

Первый бой между Дюбуа и Усиком закончился победой украинца нокаутом.

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