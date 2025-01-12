Усик розповів, чи битиметься з Дюбуа — деталі

Український боксер Олександр Усик перед боєм з Тайсоном Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

У світовому боксі продовжують підбивати підсумки минулого року. Та готувати плани на наступний рік.

Український боксер Олександр Усик відповів, чи готовий провести реванш з британським боксером Даніелем Дюбуа, повідомляє Ring Magazine.

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Розмови про можливий бій між Усиком та Дюбуа розпочалися відразу після перемоги українця над Тайсоном Ф'юрі. І, схоже, будуть тільки посилюватись.

Що сказав Усик

Олександр Усик відповів, що зараз дуже добре проводить час з родиною.

"Прокидаюся о 10-11 годині. Іноді о 7-й, коли ходжу до церкви. Я релаксую", — розповів він.

У відповідь на питання щодо можливого реваншу з Даніелем Дюбуа Усик відповів наступне:

"Без проблем, я готовий. Але зараз я відпочиваю".

Даніель Дюбуа кинув виклик Олександру Усику відразу після другого поєдинку українця проти Тайсона Ф'юрі. Усик ще в ринзі заявив, що готовий знову битись з ним.

Перший бій між Дюбуа та Усиком закінчився перемогою українця нокаутом.

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